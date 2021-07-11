Ричард Брэнсон отправится в космос на корабле Virgin Galactic: онлайн-трансляция

В воскресенье, 11 июля, состоится полет в космос английского миллиардера Ричарда Брэнсона. Корабль VSS Unity, разработанный Virgin Galactic, поднимется на высоту выше 80 км.

Этот полет будет тестовым, сообщили на странице компании в Twitter. Если погодные условия и технические трудности не будут препятствовать запуску, он должен начаться в 16:00 по Киеву. Трансляция будет проходить в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Все желающие смогут следить за подготовкой к полету и самим запуском онлайн. Вместе с Брэнсоном на борту в этот раз будут находиться только сотрудники его компании Virgin Galactic.

Отметим, что на прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что акции Virgin Galactic выросли на 25% после объявления планов лететь в космос на девять дней раньше главного конкурента – Blue Origin.

Компания Брэнсона, в отличии от Blue Origin Джеффа Безоса принимает за границу космоса высоту 80,5 км, что также поддерживают и в ВВС США. У Безоса же космосом называют все, что расположено выше линии Кармана на высоте почти 100 километров.

Трансляция начнется в 16:00 по киевскому времени:

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса не захотела признавать космическим первый полет английского миллиардера Ричарда Брэнсона.