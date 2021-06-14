Разгадана тайна появления и исчезновения крупнейшего древнего моря на Земле

Крупнейшее в мире море Паратетис, прекратившее свое существование около 6 миллионов лет назад, стало очагом эволюции новых видов животных, сохранившихся до наших дней.

Об этом свидетельствуют два новых исследования, которые провели ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Тюбингенского университета, пишет Science. Исследователям, в частности, удалось пролить свет на историю появления и исчезновения водоема.

Для воссоздания временной шкалы специалисты собрали информацию из геологических и палеонтологических источников. По их словам, 12 миллионов лет назад столкновение литосферных плит сформировало самое крупное озеро в мире. Когда Паратетис занимал свою максимальную площадь в 2,8 млн квадратных километров, он разливался от восточных Альп до современного Казахстана, отмечается в статье журнала Scientific Reports.

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По оценкам ученых, в прошлом этот водоем содержал 1,77 млн кубометров воды, что в десять раз превышает объем всех пресных и соленых озер Земли.

Однако из-за изменений климата за пять миллионов лет существования Паратетис сильно уменьшился в размерах. Из-за усыхания в центральном бассейне озера, который находился на месте современного Черного моря, резко повысилась соленость, достигнув уровня солености сегодняшних океанов.

В результате вымерли многие виды водных живых организмов, в частности, одноклеточные водоросли и другие мелке свободноплавающие. Впоследствии, в более влажные времена озера, Паратетис населяло множество уникальных видов моллюсков, ракообразных и морских млекопитающих.

А многие из обитавших там китов, дельфинов и тюленей были миниатюрными вариантами видов, живших в открытых морях, рассказал Павел Гольдин из Института зоологии Шмальгаузена при НАН Украины, не участвовавший в исследовании. По его словам, карликовость, очевидно, помогла приспособиться к условиям усыхавшего водоема.

Усыхание озера также повлияло на эволюцию животных на суше – новые прибрежные зоны покрылись зеленью, став очагом эволюции. Данные археологических раскопок на западе Ирана показывают, что к северу от Паратетиса наряду с примитивной антилопой обитали предки нынешних коз и овец, а к югу – жирафов и слонов.

Сухие периоды более 6 миллионов лет назад вынудили этих животных мигрировать в направлении Африки, пишут ученые Тюбингенского университета в статье для Communications Earth & Environment. Там они эволюционировали, в результате чего появилось большое количество новых животных – в настоящее время ими славится африканская саванна.

Сам Паратетис прекратил свое существование около 6,7-6,9 млн лет назад, когда из-за эрозии на его юго-западе части появился выход для воды. Это русло, которое, предположительно, находится под Эгейским морем, дало начало реке, которая впоследствии дошла до Средиземного моря. Современные Черное, Каспийское и Аральское моря являются остатками Паратетиса.

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