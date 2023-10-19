Почему трудно оторваться от чипсов и картофеля фри: научное объяснение

С вами случалась такая ситуация: вы даете себе слово, что будете питаться лучше, а потом видите пачку чипсов на полке магазина или картошку фри в меню и моментально срываетесь? Что ж, по крайней мере, вы в этом далеко не одиноки. Многим людям трудно удержаться, когда им предлагают соленую пищу. А если это по составу еще и сочетание углеводов с жирами, то есть легкая в усвоении энергия, то соблазн становится почти непреодолимым.

И у ученых есть этому объяснение. Его для издания Science Focus от BBC сделала исследовательница в области пищевой химии доктор Эмма Дэвис.

По ее словам, в небольших дозах соль работает как усилитель вкуса. Она убирает неприятный горький привкус и увеличивает чувство удовольствия, которое мы получаем при употреблении пищи. Если совместить соль с жиром и углеводами, получится настоящая вкусовая бомба. Потому соленые продукты становятся для нас столь привлекательными.

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И здесь врачи предупреждают, что злоупотреблять этим наслаждением не стоит. Хлорид натрия (а именно такой состав имеет поваренная соль) нужен нашему организму для выполнения различных функций. Но тело должно его адекватно выводить, поэтому образования излишка нужно избегать. Из-за него в теле может задерживаться вода и повышаться кровяное давление.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы создать белки, которые имели бы соленый привкус. Они должны действовать на рецепторы языка, которые воспринимают ионы натрия, ответственные за соленость. Эти белки можно будет употреблять без опасений за свое давление. Но пока их разработка – это вопрос неопределенной перспективы. Поэтому контролировать потребление соли придется и дальше.

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