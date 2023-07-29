Почему нам снятся ужасы: что говорят ученые
Ночные кошмары были предметом исследований на протяжении веков: одни придавали им мистическое значение, принимая в качестве предупреждения о беде, другие объясняли все психоанализом. Причин ночных кошмаров может быть множество: от обычного стресса на работе до длительных психических расстройств.
Ученые поделились научными мыслями о том, почему нам снятся ужасы. Детали рассказало издание I News.
Ужасы могут быть реалистичными и сюрреалистическими, в обоих случаях они заставляют просыпаться в холодном поту и с чувством страха.
Ученые из Гарвардской медицинской школы успокаивают простым определением: "кошмары – это всего лишь сны, вызывающие сильную, но неприятную эмоциональную реакцию".
Ужасы обычно снятся в фазе быстрого сна. Ее можно распознать по внешним признакам:
- быстрые движения глаз;
- нерегулярное сердцебиение;
- частое дыхание.
Каждую ночь человек имеет четыре-пять коротких периодов быстрого сна. Кошмары чаще всего случаются, когда удлиняются интервалы REM.
Ужасные образы, созданные подсознанием и воображением, в этот период обычно очень яркие запоминающиеся.
Исследователи расходятся в том, почему на самом деле нам снятся сны. Невролог Зигмунд Фрейд считал, что сны – это способ освободиться от подавленных мыслей и чувств. Некоторые ученые считают, что сны вообще бессмысленны и не надо пытаться их разгадать.
Ночные ужасы могут провоцировать разные причины:
- стресс и тревога;
- нерегулярный сон;
- чтение страшной книги или просмотр фильма ужасов перед сном;
- прием определенных медицинских препаратов;
- психические расстройства.
Одной из причин кошмаров является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ночные ужасы являются одним из критериев диагностики расстройства.
Исследование Школы медицины Питтсбургского университета показало, что 80% людей с посттравматическим стрессовым расстройством часто снятся кошмары.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые совершили важное открытие о дневном сне – он может спасти от болезней.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.