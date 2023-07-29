Почему нам снятся ужасы: что говорят ученые

Ночные кошмары были предметом исследований на протяжении веков: одни придавали им мистическое значение, принимая в качестве предупреждения о беде, другие объясняли все психоанализом. Причин ночных кошмаров может быть множество: от обычного стресса на работе до длительных психических расстройств.

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Ученые поделились научными мыслями о том, почему нам снятся ужасы. Детали рассказало издание I News.

Ужасы могут быть реалистичными и сюрреалистическими, в обоих случаях они заставляют просыпаться в холодном поту и с чувством страха.

Ученые из Гарвардской медицинской школы успокаивают простым определением: "кошмары – это всего лишь сны, вызывающие сильную, но неприятную эмоциональную реакцию".

Ужасы обычно снятся в фазе быстрого сна. Ее можно распознать по внешним признакам:

быстрые движения глаз;

нерегулярное сердцебиение;

частое дыхание.

Каждую ночь человек имеет четыре-пять коротких периодов быстрого сна. Кошмары чаще всего случаются, когда удлиняются интервалы REM.

Ужасные образы, созданные подсознанием и воображением, в этот период обычно очень яркие запоминающиеся.

Исследователи расходятся в том, почему на самом деле нам снятся сны. Невролог Зигмунд Фрейд считал, что сны – это способ освободиться от подавленных мыслей и чувств. Некоторые ученые считают, что сны вообще бессмысленны и не надо пытаться их разгадать.

Ночные ужасы могут провоцировать разные причины:

стресс и тревога;

нерегулярный сон;

чтение страшной книги или просмотр фильма ужасов перед сном;

прием определенных медицинских препаратов;

психические расстройства.

Одной из причин кошмаров является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ночные ужасы являются одним из критериев диагностики расстройства.

Исследование Школы медицины Питтсбургского университета показало, что 80% людей с посттравматическим стрессовым расстройством часто снятся кошмары.

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