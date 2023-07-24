Дневной сон может спасти от болезней: ученые определили, когда нужно дремать

Качественный сон очень важен для хорошего самочувствия и здоровья человека. Он помогает восстановить силы и наполниться энергией.

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Дремать днем – это не признак лени, просто ваш организм нуждается в дополнительном отдыхе, что положительно влияет на самочувствие. Nottingham Post опубликовал мнения экспертов по этому вопросу.

Исследования, которые опубликовало издание Manchester Evening News, показали, что регулярный сон помогает сохранить мозг "молодым", замедляя скорость, с которой он уменьшается с возрастом, и это может снизить риск развития деменции.

По словам эксперта по сну Ханны Шор, дремота в первой половине дня может быть отличным способом улучшить концентрацию внимания, время реакции на усталость и функцию памяти.

"Между полуднем и 15:00 часов дня – лучшее оптимальное время, позволяющее вам почувствовать себя бодрым, не влияя на вашу способность засыпать ночью", – сказала она.

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что люди, которые регулярно спали днем, имели мозг в среднем на пять кубических сантиметров больше, чем те, кто этого не делал.

Это означает, что сон, вероятно, имеет значительные преимущества для здоровья, включая снижение кровяного давления и уменьшение риска инсульта, а также неврологических расстройств, таких как деменция.

Ханна Шор советует сделать дневной сон своей привычкой.

"Лягте на одеяло и убедитесь, что в вашей спальне приглушен свет и попытайтесь заснуть", – обьяснила она.

Не только качественный сон поможет снизить риск развития деменции и других болезней, но здоровое питание, здоровый вес, физические упражнения, отказ от курения и употребление алкоголя в рекомендованных дозах.

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