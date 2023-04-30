Планеты 'Б' не существует: сериал раскрыл горькую правду об уже начавшейся на Земле катастрофе

Экологическая катастрофа на Земле не просто возможна где-то в перспективе, она уже началась и каждый день, когда человечество игнорирует этот факт, приводит ко все худших последствий в будущем. На Apple TV вышел научно-фантастический сериал "Экстраполяции", который ругают за слабые истории и шаблонные сюжетные ходы, но хвалят за честность относительно будущего людей на Земле и поддержку лозунга о том, что для человечества нет никакой планеты "Б" и единственный шанс выжить – спасти Землю.

Видео дня

Действие сериала начинается в 2037 году, когда планета разогрелась чуть менее, чем на 2 градуса, а экологические проблемы достигли масштабов неотвратимой катастрофы. Как отмечает Inverse, это вписывается в реальность, прогнозируемую отчетом Межправительственной группы экспертов по изменению климата. По их мнению, в 2030-х годах человечество окажется на грани катастрофического изменения климата, если не примет меры.

Журналисты отмечают, что в отличие от традиционных голливудских фильмов-катастроф, показывающих человечество в мире, где катастрофа уже произошла, или рисующих нереалистичные сценарии недалекого будущего, сериал "Экстраполяции" пытается быть честным со зрителями относительно того, что их ждет, если спасать климат планеты не начнет каждый отдельный человек.

Сериал, правда, имеет проблему, поскольку ожидает, что зрителям не нужно объяснять, что такое геоинженерия (комплекс мер, направленных на активное изменение климата на Земле) и не слишком разъясняет другую сложную климатическую терминологию, порой оставляя неподготовленных зрителей растерянными.

Тем не менее, критики хвалят фильм, поскольку он рассказывает трагедию не только планеты, но и живущих на ней людей, что позволяет даже не слишком подготовленным зрителям сопереживать героям и таким образом примерять на себя последствия климатической катастрофы на Земле.

Сериал предлагает зрителям страшный взгляд на ближайшее будущее, если настоящие люди на настоящей Земле не начнут принимать меры для сдерживания климатических изменений.

Каждая последующая серия делает скачок в еще более печальное будущее, так что под завершение сериала зрители наблюдают за тем, что произойдет с Землей в 2068 году, когда планета разогреется на 2,44 градуса, а воздух в городах станет непригодным для дыхания из-за загрязнения от выбросов ископаемого топлива.

И, как отмечают эксперты, это не фантазии сценаристов, а реальность, которая ждет людей будущего, если не начать действовать сейчас.

"Экстраполяции" также хвалят за научную достоверность и избегание алармистских настроений, поскольку авторы пытаются показать объективную и, вероятно, скучную сторону климатической катастрофы, а не украшать ее зрелищными землетрясениями, извержениями вулканов или гигантскими цунами. Сериал не столько развлекает зрителя, сколько рассказывает драматическую историю климатического кризиса.

Авторы сериала также дают понять, что человечество не может полагаться только на технологии в решении проблем изменения климата. Неспособность людей быстро сократить потребление ископаемого топлива приводит к стремительным выбросам углерода в атмосферу и дальнейшему глобальному потеплению, но особой спешки мировых лидеров по решению этой проблемы не заметно.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что в результате глобального потепления, по прогнозу ученых, четыре страны могут оказаться под водой.

Кроме того, глобальное потепление приведет к тому, что вымрут 27% существ, которые сейчас существуют на Земле. Это может произойти уже к концу этого столетия.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.