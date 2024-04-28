Планета 9 все же существует? Ученые заявили, что нашли новые доказательства

Мы привыкли считать, что в Солнечной системе – 8 планет. Но ученые начали обнародовать доказательства существования новой – девятой.

Скрытая планета может объяснить происходящие с объектами явления на очень дальних расстояниях от Солнца – более чем в 250 раз дальше, чем мы, пишет Independent. Астроном Константин Богитин утверждает, что исследование его команды является "сильнейшим статистическим доказательством" существования необнаруженной планеты на краю Солнечной системы.

В исследовании ученые рассмотрели набор транснептуновых объектов – технический термин для космических тел, расположенных за пределами Нептуна.

Движение этих объектов нестабильно из-за взаимодействия с орбитой Нептуна. Ученые попытались понять и объяснить эту нестабильность движений. И, как утверждает доктор Богитин, лучшее объяснение состоит в том, что они происходят из другой, еще не открытой планеты.

Команда провела множество симуляций, чтобы понять, как на орбиты этих объектов влияют разные факторы. В частности, гигантские планеты вокруг них, такие как Нептун, а также "галактический приток", происходящий от Млечного Пути, и пролетающие мимо звезды.

Есть разные предположения, объясняющие поведение этих тел. Например, влияние на существовавшие ранее орбиту планет. Однако, отмечает доктор Богитин, лучшее объяснение дает модель, включающая девятую планету.

Аргументировать существование (или не существование) Планеты Девять должно помочь будущая обсерватория Vera C Rubin. Ее сейчас строят в Чили и, когда она заработает, сможет сканировать небо, чтобы понять поведение таких далеких объектов.

"Этот будущий этап исследования обещает предоставить критически важное понимание тайн внешних границ нашей Солнечной системы", – пишет команда ученых в своей статье.

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