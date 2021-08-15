Perseverance не смог взять образец грунта на Марсе: названа причина. Фото

Марсоход NASA Perseverance на прошлой неделе впервые попробовал осуществить забор грунта на Красной планете. Однако попытка провалилась, так как материал оказался недостаточно плотным и трубка, в которую его должен был собрать аппарат, осталась пустой.

Об этом в блоге NASA написала Луиза Джандура, главный инженер по отбору проб. По ее словам, скала рассыпалась на мелкие фрагменты и, вероятно, осталась либо на дне, либо среди выбуренной породы.

Отметим, что провал не связан с какой-либо технической ошибкой, так как марсоход четко выполнил задачу согласно алгоритму действий.

Видео дня

"Конкретный результат никогда не может быть гарантирован, сколько бы вы ни готовились", – добавила Джандура.

Теперь Perseverance планируют отправить на другой участок Марса, в песчаную местность, которая называется South Seitah. Там команда выберет другой камень, который кажется более плотным, и повторит эксперимент в сентябре.

Напомним, Perseverance 10 марта этого года собрал первые образцы камней и почвы, которые через несколько лет попадут на Землю для изучения специалистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA ищут добровольцев, готовых пожить в условиях, как на Марсе. Первая миссия начнется осенью 2022 года и продлится один год.