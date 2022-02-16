Открыли гробницу Тутанхамона и умерли один за другим: 99 лет одному из величайших археологических открытий

В среду, 16 февраля исполняется 99 лет со дня, когда была открыта гробница египетского фараона Тутанхамона. Это событие вошло в историю как величайшее археологическое открытие, которое совершили археолог-египтолог Говард Картер и археолог-любитель лорд Джордж Карнарвон.

Через полтора месяца после вскрытия гробницы лорд Карнарвон умер в возрасте 56 лет. А в следующие десять лет отошли в мир иной еще 12 участников экспедиции или тех, кто тесно с ними общался. Что известно о "проклятии Тутанхамона" и о самом фараоне, рассказывает OBOZREVATEL.

Тутанхамон стал фараоном в возрасте девяти лет. Он был женат на Анхесенамон, которая родила ему двух мертворожденных дочек. Известно, что в годы своего правления Тутанхамон занимался реставрацией сооружений и храмов и строил новые.

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Он умер в возрасте 18 лет, предположительно, из-за открытого перелома ноги. Кроме того, фараон был заражен паразитом, вызывающим малярию, страдал от болезни костей и косолапости. Он был очень слаб и не мог ходить без трости.

Подготовленной гродницы для Тутанхамона не оказалось, и его похоронили в скромном подвале под хижинами рабочих, строивших неподалеку гробницу для Рамзеса VI. Поэтому гробницу Тутанхамана долго не могли найти. Она сохранилась в достаточно хорошем состоянии и не была разграблена.

Открытие гробницы было важным для науки, поскольку благодаря ей стал понятен обряд погребения, масштабы культа фараона и уровень художественного ремесла в Древнем Египте. В гробнице исследователи нашли 143 предмета, украшавших три гроба мумии Тутанхамона. Рядом с ним были похоронены его мертвые дети. Также были обнаружены одежда, трон, статуэтки из золота, ритуальные сосуды, оружие.

Через полтора месяца после открытия гробницы Тутанхамона, 5 апреля 1923 года 56-летний лорд Джордж Карнарвон умер от пневмонии в отеле Каира.

В следующие десять лет отошли в мир иной еще 12 участников экспедиции или тех, кто с ними тесно общался. Так появились слухи о "проклятии" Тутанхамона.

Тем, кто верил в проклятие, казалось подозрительным, что в день смерти лорда Карнарвона в Каире отключилось электричество, а в Англии одновременно с ним умерла его любимая собака. Кроме того, на стене комнаты с саркофагом Тутанхамона было написано: "Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя".

Однако факты указывают на природные причины череды смертей. Так, Карнарвон не один год страдал от тяжелой астмы. Еще троим "жертвам проклятия" было порядочно за 70.

Четыре человека погибли насильственной смертью или совершили самоубийство, один умер от заражения крови после стоматологической операции.

Говард Картер – главный нарушитель покоя мертвого Тутанхамона – прожил после экспедиции еще 16 лет, а дочь Карнарвона, которая вошла в усыпальницу одной из первых, 57 лет.

С другими исследователями, нашедшими за 200 лет раскопок около 800 мумий, и с десятками тысяч путешественников, посетивших гробницу Тутанхамона, также ничего плохого не случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте были найдены гигантские статуи деда Тутанхамона. Аменхотеп III правил страной около 3,3 тысячи лет назад.