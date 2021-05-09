Остатки китайской ракеты упали в Индийский океан

В воскресенье, 9 мая остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Обломки ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву - Ред.) И приземлились на месте с координатами 72,47 ° E, 2,65 ° N. примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Большинство обломков ракеты сгорели в процессе входа в атмосферу.

Напомним, в отдельных экспертов были опасения, что на Землю могут упасть остатки ракеты весом 22 тонны. Правда, по оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет меньше километра от любого места на Земле, составляла лишь 1 из 196,9 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 мая, н ад Киевом сняли на видео парад спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска SpaceX. 7 мая в ночном небе над штатом Юта (США) также было замечено серию спутников Starlink, однако некоторые пользователи сети считали, что эти огни – часть китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б".