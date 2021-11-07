Опубликованы уникальные фото поверхности Луны 1874 года: как они были сделаны

Подробные фотографии поверхности Луны были сделаны еще в далеком 1874 году. Их удалось получить шотландскому астроному Джеймсу Несмиту благодаря самодельному телескопу почти за столетие до миссии "Аполлон".

Об истории впечатляющего достижения рассказало издание Amusing Planet. Поскольку полноценную технологию фотографирования через линзы телескопа тогда еще не разработали, ученый пошел другим путем.

Несмит подробно зарисовал поверхность спутника Земли, глядя в телескоп. На основе рисунков он изготовливал гипсовые модели, на которых точно воспроизводил кратеры, горы и другие особенности ландшафта небесного тела.

Видео дня

Чтобы максимально приблизить эффекты света и тени к реальным, ученый размещал модели под мощными лампами и фотографировал на черном фоне, что позволило точно имитировать лучи солнечного света, падающие на многочисленные кратеры и горы Луны.

Результат для тех времен был действительно впечатляющим. Его книга в соавторстве с астрономом Джеймсом Карпентером "Луна: рассматривается как планета, мир и спутник" имела поразительный успех. Их научная работа получила 4 переиздания. Хотя теории ученых не нашли подтверждения, но иллюстрации, как отметили эксперты NASA, были действительно впечатляющими и более реалистичными, чем изображения, которые можно было получить с помощью телескопической фотографии того времени.

Как признание научного вклада в исследование небесного тела, в честь Джеймса Несмита и Джеймса Карпентера названы два больших кратера на Луне.

Первым, кому удалось получить четкие кадры Луны, был французский химик и изобретатель Луи Дагер. Следует отметить, что ученый был одним из основателей фотографии. Первое изображение небесного тела было сделано им 2 января 1839 года.

К сожалению, его лаборатория в марте 1840 года сгорела и фото не сохранилось. Однако в том же году американский ученый Джон Уильям Дрейпер также сделал фотографию Луны, которая дошла до наших дней. Качество изображения очень низкое, но в то время это было настоящим прорывом.

Более чем через столетие – 7 октября 1959 года была сделана фотография обратной стороны Луны. Это удалось советскому космическому аппарату "Луна-3". Кадры были сделаны, проявлены и высушены в автоматическом режиме прямо на борту. После чего отсканированы и переданы радиосигналом на Землю. Было сделано 17 фотографий довольно низкого качества, на каждой из которых можно различить только определенную часть поверхности небесного тела.

Несмотря на качество, это были первые изображения темной стороны Луны, их ценность в том, что ученые смогли увидеть неисследованную часть спутника Земли. Следует отметить, что и сам космический аппарат представлял невероятную научную ценность. Чтобы получить схемы советской разработки, спецслужбы США провели настоящую спецоперацию по угону "Луны-3".

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA заявили, что оригинальные записи посадки на Луну корабля Apollo были уничтожены. Ряд уникальных кадров, снятых 20 июля 1969 года во время первого полета на Луну на корабле "Аполлон-11", был безвозвратно утерян.