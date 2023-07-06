OpenAI поставила ChatGPT на паузу из-за слишком хитрых пользователей

Компании OpenAI пришлось уже через две недели после интеграции с браузером Bing приостановить работу плагина ChatGPT, поскольку он позволял пользователям обходить блокировку для подписчиков на разных сайтах.

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О своем решении компания сообщила официально, признав реальность проблемы. Browse With Bing обещают вернуть уже после того, как будет найдено решение проблемы.

"Мы узнали, что бета-версия Browse ChatGPT иногда может отображать содержимое нежелательным для нас способом, например, если пользователь специально запрашивает полный текст URL-адреса, он может ненамеренно выполнить этот запрос", – говорится в заявлении OpenAI.

Таким образом пользователи получали доступ к полным версиям статей, которые их владельцы распространяют по платной подписке.

В компании заявили, что отключают Browse, пока проблема не будет решена, поскольку "мы хотим сделать все правильно для владельцев контента".

Теперь в блоге, где анонсировался запуск бета-версии программы, OpenAI отмечает, что временно отключила интеграцию "из соображений осторожности" и что, надеется на ее восстановление в ближайшее время.

Как пишет Futurism, проблема в том, что бета-версия Browse ChatGPT входила в подписку, которая стоит пользователям 20 долларов в месяц, поэтому ее потеря может серьезно повлиять на решение о том, продолжать ли платить OpenAI.

Это также возвращает интернет-сообщество к вопросу о том, что ИИ-компании обучают свои модели на чужих данных, не выплачивая компенсацию авторам контента.

TechCrunch также предполагает, что приостановка интеграции с Bing фактически означает для пользователей потерю данных. Дело в том, что до интеграции чат-бот учился только на данных до 2021 года, а Bing позволял ChatGPT иметь доступ к реальному времени.

Поэтому есть предположение, что ChatGPT снова не будет знать о событиях, произошедших после сентября 2021 года.

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