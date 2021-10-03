Охотники за Ноевым ковчегом заявили о библейской находке. Фото

Группа археологов объявила, что обнаружила в горах Турции объект, который может быть ковчегом Ноя, описанным в Библии. Предположительно мифологическое судно находится на горе Тендюрек.

Как пишет Express, исследователи при помощи наземного радара нашли объект "похожий на лодку". По их мнению, именно на горе Тендюрек находится ковчег.

Ранее геологи говорили, что горное образование, впервые обнаруженное около 50 лет назад на востоке Турции, представляет собой простую горную породу. Но христианские исследователи считают, что полученное 3D-изображение напоминает Ноев ковчег.

Видео дня

"Это не то, что вы ожидаете увидеть, если это место представляет собой просто твердую глыбу скалы или скопление случайных обломков от селевого потока. Но эти результаты – то, что вы ожидаете увидеть, если это искусственная лодка, соответствующая библейским требованиям Ноева ковчега", – сказал давний охотник за ковчегом Эндрю Джонс, который возглавил исследовательскую группу.

По их мнению, получение трехмерные параллельные линии и прямые углы под поверхностью – это "то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации".

Первоначально горное формирование было замечено в 1959 году капитаном турецкой армии Ильханом Дурупинаром, который обратил внимание на это место с помощью аэрофотоснимков, сделанных военными. Форма объекта такая же, какой считается библейская лодка Ноя, которая была около 150 метров длинной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле обнаружили части свитка возрастом около двух тысяч лет, где нанесены тексты из Библии.