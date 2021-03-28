Одна порция "вредной" еды в день может увеличить риск смерти от болезней сердца на 9% – ученые

Ежедневное употребление одной порции ультра-обработанной пищи, такой как чипсы, сладости, шоколад и гамбургеры, может повысить риск смерти от сердечных заболеваний на 9%.

Об этом заявили ученые из Нью-Йоркского университета, которые в своем исследовании использовали данные более 3 тысяч взрослых людей среднего возраста, пишет Daily Mail. Статья ученых была опубликована в "Журнале Американского колледжа кардиологии".

В частности, ученые выяснили, что более высокое потребление ультра-обработанных продуктов связано с повышением риска сердечных заболеваний.

Участники исследования, которые употребляли ультра-обработанную пищу в большем количестве, имели более высокий уровень заболеваемости по сравнению с участниками, потреблявшими наименьшее количество такой еды.

Как объясняют ученые, при обработке пищевых продуктов последние могут менять свою физическую структуру, лишаются полезных питательных веществ и дополняются вредными компонентами и пищевыми добавками.

Известно, что потребление ультра-обработанных продуктов связано с рядом и других проблем со здоровьем, таких как лишний вес, ожирение, высокое давление, метаболический синдром, диабет второго типа.

При этом многие пищевые продукты, подвергнутые ультра-обработке, ошибочно считаются здоровыми. Это протеиновые батончики, сухие завтраки и большинство магазинного хлеба.

"Необходимы общегосударственные стратегии, такие как налогообложение сахаросодержащих напитков и других ультра-обработанных пищевых продуктов, а также рекомендации относительно уровней обработки в национальных диетических рекомендациях", – предупредил ведущий автор исследования Филипп Джул.

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