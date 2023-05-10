Обнаружена планета, нарушающая правила космоса: ученые не понимают, почему

Недавно ученые совершили открытие, шокировавшее все научное сообщество и коренным образом изменившее представление о космосе. Была обнаружена планета, которая нарушает известные человечеству правила Вселенной.

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Некоторые экзопланеты, в том числе и газовый гигант WASP-131b, вращаются очень необычным образом. Детали рассказало издание Phys.

Сначала об общих фактах. В Солнечной системе орбиты планет имеют одинаковую ориентацию. Плоскости орбит различаются не несколько градусов, но вращение вокруг Солнца они совершают одинаково. Астрономы отмечают, что аналогичная ситуация происходит и в других галактиках, то есть орбиты планет и главной звезды выровнены.

Но есть экзопланеты, которые нивелируют эти правила. Ученые не имеют объяснений этому явлению. Есть только теории и гипотезы. Исследователи предположили, что при формировании звезды вокруг нее может остаться протопланетный диск. Он включает в себя пыль и газ. Так как планеты начинают формироваться внутри этого диска, они имеют более или менее одинаковые орбиты.

Эта теория теряет актуальность в случае со звездной системой WASP-131. Представьте большую звезду (WASP-131), вокруг которой вращается газовый гигант (WASP-131b). Последний имеет невероятно высокую температуру поверхности и вращается вокруг своей звезды всего за 5 земных суток (Земля делает это за 365 суток).

Экзопланета WASP-131b действительно является гигантом, ведь она на 20% больше Юпитера. А Юпитер, кстати, вдвое массивнее всех планет Солнечной системы вместе взятых. Масса WASP-131b составляет 25% массы Юпитера.

Изучив процесс обращения главной звезды, ученые заявили, что орбита экзопланеты наклонена примерно на 160 градусов от плоскости вращения. То есть WASP-131b находится на высокой, почти ретроградной орбите.

Загадкой остается то, как экзопланета получила такую орбиту. Астрономы выдвинули две гипотезы. Согласно первой, произошло взаимодействие с WASP-131b и другими пока неизвестными человечеству планетами этой системы. Это привело к смещению орбиты. Такое явление – не редкость. К примеру, маленькое смещение вышло с Нептуном от взаимодействия с Плутоном. Но у WASP-131b смещение слишком велико, так что предложенная теория не выдерживает критики.

Согласно второй версии смещение произошло через взаимодействие между WASP-131b и протопланетным диском. И случиться это могло только на раннем этапе формирования экзопланеты.

Вселенная скрывает еще много загадок и, возможно, человечество когда-нибудь сможет разгадать тайну WASP-131b.

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