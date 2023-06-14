Некоторые виды смогут пережить массовое вымирание: ученые совершили открытие, изменяющее понимание эволюции

Предки осетровых и веслоносовых рыб сумели выжить во время массового вымирания 200 миллионов лет назад благодаря тому, что их тело было способно на полное геномное дублирование (ПГД). Это способствовало генетическим вариациям, обеспечившим выживание существа тогда, когда другие виды неспособны были эволюционировать должным образом.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communication, руководителями которого выступили профессор Эйфи Маклайсагт и доктор Энтони Редмонда из Школы генетики и микробиологии Тринити-колледжа Дублина (Ирландия). Ученые считают, что открытие имеет глубокие последствия для понимания эволюции видов и, в частности, предков людей.

Маклайсагт объяснила, что полное геномное дублирование состоит в том, что организм способен полностью скопировать собственный геном, в результате чего он имеет вдвое больше генетического материала, способствующего эволюционному развитию.

Большинство видов, в том числе и люди – диплоидны. Это означает, что они получают пару хромосом – по одной от каждого родителя. В то же время ПГД приводит к тому, что все существует в четырех копиях. Это, как объясняет профессор, обеспечивает большое количество сырья для мутаций и эволюции.

Как пишет SciTechDaily, интересно и то, что такое дублирование не является постоянным. Впоследствии организм возвращается к привычным парам, пройдя через процесс, который называется редиплоидизацией. Это обратный и длительный процесс, возвращающий организм к состоянию диплоидности.

Как отметила Маклайсагт, исследование выявило, что этот процесс может занимать очень много времени.

"В данном случае это заняло очень, очень много времени – настолько много, что некоторые генные дупликации оказались видоспецифичны и возникли уже после того, как два вида пошли разными путями на дереве жизни", – сказала она.

Поскольку ранее ученые не знали, что древнее дублирование всего генома могло происходить до того, как виды разделялись, теперь они предполагают, что у других видов могло произойти такое же полное дублирование генома.

"Мы считаем, что то же самое могло произойти во многих других линиях видов, и это важно, учитывая возможность того, что это создало геномные условия, которые помогли видам пережить массовые вымирания", – отмечается в исследовании.

Генетически осетровые и веслоносовые рыбы имеют как общие, так и необщие генные дубликаты, производные от древнего ПГД. По расчетам ученых, дубликация произошла чуть более 250 миллионов лет, как раз перед или в процессе Массового пермского вымирания, уничтожившего более половины семейств всех живых существ на Земле.

Этот факт, как считают ученые, может подтверждать теорию о том, что ПГД дает больше генетического материала и большую способность к эволюционным вариациям, которые обеспечивают выживание вида во время сложных или изменяющихся условий окружающей среды.

Доктор Энтони Редмонд добавил, что ученым известно о том, что у наших давних ранних позвоночных предков происходили многочисленные события дублирования всего генома, сформировавших геном современного человека, но новое исследование проливает свет на то, как эволюционировал геном наших предков и продублированные гены после этих событий удвоения.

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