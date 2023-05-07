Не только картошка: обнаружено растение, которое люди смогут выращивать на Марсе

Несмотря на то, что ученые уже с уверенностью могут говорить о том, что человечество способно выращивать картофель в марсианском грунте, новые тесты обнаружили еще один полезный продукт, который смогут выращивать на красной планете будущие поселенцы с Земли. Речь идет об обычном земном рисе, правда, слегка генномодифицированном.

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О результатах своего эксперимента рассказала группа междисциплинарных исследователей из Университета Арканзаса в США. Наибольшей проблемой, с которой столкнутся земные аграрии на Марсе, будут перхлоратные соли. Конечно, если не считать низкие температуры, радиацию и другие мелочи.

Вдохновились ученые, в частности, бестселлером Энди Вейра "Марсианин", в котором застрявший на Марсе астронавт Марк Уотни был вынужден выживать на негостеприимной планете, выращивая картофель. О том, как это делал Уотни и что получилось у ученых из NASA, OBOZREVATEL подробно рассказывал вот здесь.

Но, как бы кто ни любил картошку, и разнообразные способы ее приготовления, для марсианских поселенцев потребуются и другие продукты. Поэтому ученые решили провести эксперимент с рисом. Оказалось, что вырастить рис в имитации марсианского грунта – не так уж сложно.

"Рис может расти и выживать в марсианском реголите с проблемами, которые можно преодолеть посредством контроля стрессовых генов", – говорится в докладе ученых.

Одной из самых больших проблем, которую придется решить – наличие перхлоратных солей, которые были обнаружены в почве красной планеты. Они считаются токсичными для растений.

Имитацию марсианского грунта ранее создали ученые из NASA и Лаборатории реактивного движения из богатой на базальт почвы, добытой из пустыни Мохаве и назвали его Mojave Mars Simulant (MMS).

Именно в этой почве исследователи посадили три сорта риса: один дикий, а еще два – генетически отредактированные для того, чтобы реагировать на стрессы, такие как засуха, сахарный голод или засоленность почвы.

Эти сорта параллельно выращивали в обычной грунтовой смеси, а также в гибридной смеси.

Эксперимент показал, что хотя растения могли расти в MMS, они были не столь развитыми, как выращиваемые в почве и гибридной смеси.

Удалось обнаружить, что замена только четверти марсианского симулятора на обычную почву приводит к улучшению развития растения.

Также исследователям удалось определить, что 3 грамма перхлората на килограмм почвы – это порог, за которым ничего не растет. Модифицированные сорта риса все еще могут укореняться, если почва содержит 1 грамм перхлората на килограмм.

Ученые уверены, что в условиях марсианского грунта можно будет вырастить генетически модифицированный рис.

В будущем исследователи планируют продолжить свои эксперименты и перейти на следующий уровень, используя имитатор марсианского грунта под названием Mars Global Simulant, а также другие штаммы риса, которые имеют повышенную толерантность к более высоким концентрациям соли.

Также они планируют выращивать растения в закрытой камере, имитирующие температуру и атмосферу Марса.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, смогут ли люди выращивать растения на Луне.

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