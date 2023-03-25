Можно ли посадить и вырастить картофель на Марсе: в NASA дали окончательный ответ

Фантастический фильм "Марсианин", снятый выдающимся Ридли Скоттом по роману Энди Вейра, в год своего выпуска наделал много шума не только благодаря своим поразительным визуальным эффектам, но и из-за смелой теории выживания на красной планете. Герой истории – астронавт и ботаник Марк Уотни в исполнении Мэтта Дэймона, оказывается в одиночестве на Марсе и вынужден выживать на планете используя свой ум, а также – выращивая картофель.

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Именно история с картошкой настолько возмутила земных экспертов, что фильм даже называли не научной фантастикой, а комедией. Однако, вероятно, правило "хорошо смеется тот, кто смеется последним", никогда не срабатывало столь хорошо. Ученые из NASA как настоящие защитники космоса устроили масштабный эксперимент по выращиванию картофеля в марсианских условиях. Что из этого получилось, рассказывает OBOZREVATEL (осторожно, статья содержит незначительные спойлеры к сюжету фильма).

Как Уотни выращивал картофель на Марсе

Оказавшись в сложной ситуации на красной планете, Марк решает дождаться прилета "Ареса IV", который должен оказаться через полтора года на Марсе. И вот здесь перед астронавтом стоит вопрос выживания, поскольку миссия, участником которой он был, состояла из 6 человек и была краткосрочной, поэтому ресурсов для выживания у него не так много. Но, к счастью, для празднования Дня благодарения астронавтам, вместе с привычной "космической" едой, предоставили 12 картофелин. Именно они и становятся спасительными для Уотни.

Чтобы вырастить новый урожай картофеля и обеспечить себя необходимыми калориями, Уотни решает заняться огородничеством. К счастью, он ботаник, так что знает, что там и при чем.

Каждую картофелину он разрезал на несколько частей (каждая с глазками), дает им настояться и подсохнуть (чтобы они не сгнили в почве) и в конце концов высаживает в грунтовую смесь, состоящую из марсианской почвы, которая для экспериментов была привезена с Земли, и человеческих фекалий, которые оставили его коллеги, которым удалось улететь с Марса.

Так что, мы имеем грунтовую смесь с перегноем. Но поступать так на Земле не стоит, поскольку есть одно но. Человеческие фекалии содержат бактерии, которые, попав в пищу, могут привести к отравлению.

К счастью (да, несмотря на неудачу с возвращением домой, в фильме Уотни очень везло), NASA сохраняло фекалии астронавтов благодаря их высушиванию – это убивало все патогены, но оставляло фекалии достаточно "живыми" для использования в качестве перегноя. Для окончательного "оживления", Уотни также использовал собственные "свежие" фекалии.

Далее он как настоящий ботаник создал внутри марсианской базы огород с красивыми грядками и рассадил картофель на соответствующем расстоянии друг от друга. Впоследствии ему также пришлось создать парниковый эффект, чтобы его детище "работало", ведь воды на Марсе нет. Да и нужен был "лишний" кислород.

В результате, как подсчитал Уотни, ему удалось вырастить на Марсе около 2 тысяч картофелин. Вероятно, было бы больше, если бы ни неприятный инцидент. Но это уже не касается нашего текста…

Картофель на Марсе: можно вырастить или нет

Подтвердить теорию выживания Уотни принялись ученые из NASA в сотрудничестве с испанским Международным центром картофеля (CIP). Конечно, никто не отправил настоящего ботаника на Марс высаживать картошку. Это было бы слишком дорого, рискованно, да и глупо. Так что эксперимент провели на Земле. Но не разочаровывайтесь: поскольку были соблюдены все марсианские условия, результат эксперимента можно считать надежным.

Картофель на Земле был высажен в специально созданную среду CubeSat, построенную инженерами из Университета инженерии и технологий (UTEC) в Лиме на основе проектов и консультаций, предоставленных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства в Исследовательском центре Эймса (NASA ARC), штат Калифорния, США.

CubeSat содержал контейнер с грунтом и клубнем. Внутри этой герметичной среды CubeSat снабжал богатую питательными веществами воду, контролировал температуру для дневных и ночных условий Марса и имитировал марсианское давление воздуха, уровень кислорода и углекислого газа.

За происходящим в CubeSat следили с помощью различных датчиков, а также камер наблюдения, работавших в режиме реального времени.

В результате ученым удалось определить, что картофель может расти в сухой и соленой марсианской почве с некоторой помощью удобренной земной почвы как для питания, так и для структуры.

"Мы исследовали очень сухие почвы, найденные в пустыне на юге Перу. Это наиболее похожие на марсианские почвы, найденные на Земле", – заявил Крис Маккей из NASA ARC.

Из эксперимента ученые CIP пришли к выводу, что будущим марсианским миссиям, которые надеются выращивать картофель, придется подготовить почву с рыхлой структурой и питательными веществами, чтобы клубни получали достаточно воздуха и воды для клубнеобразования.

По словам селекционера CIP Вальтера Амороса, одним из преимуществ картофеля является большая генетическая способность к адаптации к экстремальным условиям. CIP использует эту способность, выводя клоны картофеля, устойчивые к таким условиям, как засоленность почвы и засуха, чтобы помочь мелким фермерам выращивать продукты питания на маргинальных территориях, которые могут оказаться более суровыми в условиях изменения климата.

"Было приятной неожиданностью увидеть, что картофель, который мы вывели, чтобы переносить абиотический стресс, смог дать клубни в этой почве", – сказал Аморос о марсианском эксперименте.

Он добавил, что одним из лучших оказался очень солестойкий сорт из селекционной программы CIP по адаптации к субтропическим низменностям с толерантностью к абиотическому стрессу, который также недавно был выведен в Бангладеш для выращивания в прибрежных районах с высоким уровнем засоленности почвы.

Аморос отметил, что независимо от того, какие последствия будут иметь эти эксперименты для миссий на Марс, они уже дали хорошие новости о том, что картофель может помочь людям выжить в экстремальных условиях на Земле.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее ученые сообщили о разработке так называемого космического бетона, из которого могут строить дома на Марсе. Основные ингредиенты такого бетона – картофель и соль.

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