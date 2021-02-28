10 исторических фактов, которые на самом деле оказались ложью

Многие убеждены, что лампочку изобрел Томас Эдисон, а Фернан Магеллан первым проплыл вокруг Земли.

Однако в действительности все было иначе, говорится в статье журнала Maxim. Издание приводит самые популярные исторические заблуждения.

Сальери завидовал Моцарту

Несмотря на многочисленные слухи о зависти Сальери, которые появились вскоре после смерти Моцарта и отобразились в легендах и художественных произведениях (вспомнить хотя бы "Моцарт и Сальери" Пушкина), никаких свидетельств ни об отравлении, ни о вражде между ними не было.

Антонио Сальери был успешным придворным композитором, а Моцарт мог только мечтать о такой карьере и даже в одном из писем сетовал на излишнее итальянское влияние при дворе в Австрии – то есть, наоборот, Моцарт завидовал Сальери. Более того, последний продвигал своего юного коллегу. А не так давно историки обнаружили небольшую оду "На выздоровление певицы Офелии", которую композиторы написали вместе.

Лампочку изобрел Томас Эдисон

Томас Эдисон при жизни получил более тысячи патентов на всевозможные изобретения, изменившие историю. Однако первые лампочки продемонстрировали еще Алессандро Вольта и Хамфри Дэви в 1815 году, за полвека до Эдисона. Правда, их лампочки довольно быстро перегорали.

Спустя десять лет еще один британец Уоррен де ла Ру решил делать металлические нити для лампочек из тугоплавких металлов и помещать их в вакуум. Он использовал платину, потому его лампочки были экономически невыгодными. В течение следующих 40 лет разные люди понемногу приближались к концепции рабочей лампочки, пока в 1879 году Эдисон не объединил все эти попытки под своим патентом.

Яблоко упало на Ньютона

В исторических документах есть информация о том, что на старости лет Исаак Ньютон часто рассказывал друзьям анекдот о яблоке, который звучал следующим образом.

Когда Ньютон был еще студентом Кембриджа, Англию охватила эпидемия чумы. Вуз закрыли на карантин, а студентов отправили по домам. По этой причине четвертый курс будущий великий физик провел на домашнем обучении. Однажды осенью он сидел с тетрадкой в саду и пытался заниматься, но вокруг падали яблоки и чрезвычайно отвлекали. "Почему они падают вниз, а не в сторону?" – подумал Ньютон. Из этих размышлений якобы и родилась теория гравитации.

По рассказам, Ньютон очень любил эту историю, так как был очень набожным человеком и видел в ней библейский символизм. А комическую часть о яблоке, упавшем на голову физику, впоследствии добавили другие люди.

Магеллан первый совершил кругосветное путешествие

Первое кругосветное путешествие на самом деле совершила экспедиция Фернана Магеллана, а не он сам. Хотя мореплаватель поучаствовал в самой захватывающей его части, пересек Атлантику и переплыл Тихий океан, он не вернулся домой, поскольку был убит бамбуковым копьем на Филиппинских островах, когда пытался обратить в христианство аборигенов.

Из 270 участников экспедиции в Европу с грузом специй вернулись только 18. Капитаном полуразрушенного корабля был Хуан Себастьян Элькано. Фактически он и является первым человеком, совершившим кругосветное путешествие.Apple изобрела iPod

Однажды на Apple подала в суд компания Burst.сom, утверждавшая, что у нее "украли" запатентованные технологии для использования в iPod и iTunes. Тогда Apple пригласила некоего Кена Креймера, показавшего чертежи изобретенного им цифрового плеера, сделанные еще в 1979 году, и объявила, что именно их можно считать прототипом изобретения. Таким образом самоучка из Британии оказался законным отцом iPod.

Морзе изобрел одноименную азбуку

В действительности Сэмюэль Морзе и Джозеф Генри Альфред Вейл изобрели электрический телеграф, способный передавать длинные и короткие сигналы. Затем Морзе предложил зашифровать числа комбинациями этих сигналов, а Вейл разработал шифр для всего алфавита. Самые популярные буквы он обозначил короткими комбинациями, а редкие – длинными. Наиболее распространенной букве "E" была присвоена всего одна точка.Запретным плодом, который съела Ева, было яблоко

В оригинале Священного писания упоминаются не яблоки, а только некий фрукт. Историки предполагают, что Эдемский сад находился в Месопотамии, в районе рек Тигр и Евфрат. В древности там действительно росли сады с яблонями, абрикосами, фигами, вишнями, дынями, грушами, сливами и гранатами.

Мария Антуанетта предложила бедным крестьянам есть пирожные

Знаменитая цитата Марии Антуанетты, которая якобы посоветовала есть пирожные беднякам, у которых не было хлеба, впервые упоминается в "Исповеди" Жан-Жака Руссо.

Эта книга была опубликована до приезда Марии Антуанетты во Францию, и в оригинале скандальная фраза произносилась некоей безымянной принцессой. Она стала чрезвычайно популярной накануне Французской революции: революционеры использовали ее в качестве обычного пропагандистского трюка.

Джордж Вашингтон – первый президент США

Джордж Вашингтон считается отцом-основателем США, однако технически первым президентом страны стал Джон Хэнсон в 1781 году. Впоследствии на посту его сменили еще семь человек, которые избирались на год. Вашингтон в это время был главнокомандующим армией США. В 1787 году была подписана первая Конституция, после чего состоялись первые конституционные выборы. Уже на них Вашингтон был избран президентом.

Иисус Христос родился 25 декабря

Точной информации о дате рождения Спасителя в Библии нет, как и в целом упоминания о том, что Сын Божий родился зимой. По одной из версий, 25 декабря было выбрано датой Рождества потому, что в этот день отмечалось зимнее солнцестояние – рождение Иисуса символизировало восхождение солнца, о котором идет речь в Малахии 4:2. Кроме того, некоторые исследователи полагают, что Спаситель мог родиться весной, так как в Евангелии упоминаются пастухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые нелепые выдумки в учебниках истории СССР. В частности, учебник 3-4 классов Андрея Шестакова был переполнен историческими "оплошностями", которые десятками лет внушались детям.