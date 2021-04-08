NASA выяснило, какой климат на Марсе

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро.

Именно там сейчас располагается марсоход Perseverance. Результаты по климату на Красной планете описаны на сайте агентства.

Отмечается, что за полчаса температура вблизи аппарата упала с -20 градусов по Цельсию до -25°С. А датчики показали – давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

Показатели датчика радиации и пыли продемонстрировали, что атмосфера в Езеро чище, чем в кратере Гейла, расположенном за 3700 километров от него.

Конференция после высадки Perseverance на Марсе

В NASA отметили, что марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая собирает данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Речь идет о MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), анализаторе динамики окружающей среды на Марсе.

Perseverance собрал данные о климате на Марсе

"После непростой фазы спуска и посадки наша команда с нетерпением ждала первых данных, которые подтвердили бы, что наш аппарат благополучно приземлился. Это были моменты большой напряженности и волнения. Наконец, после многих лет работы и планирования мы получили первый отчет с данными. Наша система была жива и отправляла первые метеорологические данные и изображения с камеры SkyCam", – рассказал Хосе Антонио Родригес Манфреди, главный исследователь MEDA в Центре астробиологии (CAB) Национального института аэрокосмической техники в Мадриде, Испания.

Perseverance собрал данные о климате на Марсе благодаря системе MEDA

Известно, что один марсианский год длится два земных, а на поверхности Красной планеты бывают пыльные бури. Однако новая подробная информация, подчеркивают в NASA, должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и подчинения Марса Солнечной системе.

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