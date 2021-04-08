NASA з’ясувало, який клімат на Марсі

В Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підготували перший звіт про погоду в марсіанському кратері Єзеро.

Саме там нині розташовується марсохід Perseverance. Результати щодо клімату на Червоній планеті описано на сайті агентства.

Зазначається, що за пів години температура поблизу апарата впала з -20 градусів за Цельсієм до -25°С. А датчики показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.

Показники датчика радіації й пилу засвідчили, що атмосфера в Єзеро чистіша, ніж у кратері Гейла, що розташований за 3700 кілометрів від нього.

Конференція після висадки Perseverance на Марсі

У NASA наголосили, що марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка збирає дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар. Йдеться про MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі.

Perseverance зібрав дані про клімат на Марсі

"Після непростої фази спуску і посадки наша команда з нетерпінням чекала перших даних, які підтвердили б, що наш інструмент благополучно приземлився. Це були моменти великої напруженості і хвилювання. Нарешті, після багатьох років роботи і планування ми отримали перший звіт з даними. Наша система була жива і відправляла перші метеорологічні дані й зображення з камери SkyCam", – розповів Хосе Антоніо Родрігес Манфреді, головний дослідник MEDA в Центрі астробіології (CAB) Національного інституту аерокосмічної техніки в Мадриді, Іспанія.

Perseverance зібрав дані про клімат на Марсі завдяки системі MEDA

Відомо, що один марсіанський рік триває два земні роки, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі. Проте нова детальна інформація, підкреслюють у NASA, має допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення і підпорядкування Марсу Сонячній системі.

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