NASA выяснило, какой климат на Марсе
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро.
Именно там сейчас располагается марсоход Perseverance. Результаты по климату на Красной планете описаны на сайте агентства.
Отмечается, что за полчаса температура вблизи аппарата упала с -20 градусов по Цельсию до -25°С. А датчики показали – давление на Марсе составляет 718 Паскалей.
Показатели датчика радиации и пыли продемонстрировали, что атмосфера в Езеро чище, чем в кратере Гейла, расположенном за 3700 километров от него.
В NASA отметили, что марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая собирает данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Речь идет о MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), анализаторе динамики окружающей среды на Марсе.
"После непростой фазы спуска и посадки наша команда с нетерпением ждала первых данных, которые подтвердили бы, что наш аппарат благополучно приземлился. Это были моменты большой напряженности и волнения. Наконец, после многих лет работы и планирования мы получили первый отчет с данными. Наша система была жива и отправляла первые метеорологические данные и изображения с камеры SkyCam", – рассказал Хосе Антонио Родригес Манфреди, главный исследователь MEDA в Центре астробиологии (CAB) Национального института аэрокосмической техники в Мадриде, Испания.
Известно, что один марсианский год длится два земных, а на поверхности Красной планеты бывают пыльные бури. Однако новая подробная информация, подчеркивают в NASA, должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и подчинения Марса Солнечной системе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
марсоход Perseverance через более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки.
NASA показало первые цветные фото и видео с Красной планеты, а также снимок со "столбом дыма" на Марсе.
Вскоре Perseverance впервые снял вихрь пыли, называемый "пылевым дьяволом", над поверхностью Марса.