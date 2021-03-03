NASA показало фото голубой галактики из созвездия Жирафа

Астрономы из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства смогли запечатлеть голубую галактику NGC 2336.

Снимок опубликовали на сайте телескопа Hubble, с помощью которого и зафиксировали ее. Отмечается, что объект находится в созвездии Жирафа на южном полушарии неба.

По словам ученных, спиральная галактика NGC 2336 с перемычкой простирается на огромные 200 000 световых лет в поперечнике и расположена примерно в 100 миллионах световых лет от Земли.

"Ее спиральные рукава сверкают молодыми звездами, которые видны как яркий голубой свет. В красной центральной части галактики преобладают более старые звезды", – объяснили ученые.

Согласно их данным, NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа.

Однако современное изображение Hubble намного лучше, чем то, что было у Темпеля, ведь диаметр главного зеркала нынешнего телескопа NASA составляет 2,4 м, что почти в 10 раз больше, чем у немецкого астронома ХІХ века.

Примечательно, что в 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia – единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в сети появилось красочное фото галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Несмотря на невероятное качество полученного изображения, на самом деле галактика имеет призрачный вид, если наблюдать ее в меньший телескоп.