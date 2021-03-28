NASA оценило риск столкновения астероида Апофис с Землей

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) пришли к выводу, что человечеству пока не грозит катастрофа из-за наиболее опасного для Земли астероида Апофис, обнаруженного в 2004 году.

Об этом сообщили на сайте NASA. Согласно с более ранними подсчетам ученых, космический объект диаметром более 300 метров должен был максимально приблизиться к нашей планете 13 апреля 2029-го или в 2036 году.

Однако другие исследования позволили отбросить первую дату. А 5 марта специалисты NASA провели очередное вычисление траектории движения Апофиса, когда тот пролетел на расстоянии 17 млн км от Земли (что в 44 раза больше расстояния до Луны).

Тогда выяснилось, что любую возможность столкновения Апофиса с Землей можно исключить. К тому же не только в 2036-м, но и в 2068 году, о чем тоже не раз предупреждалось.

Траектория движения астероида Апофис NASA

Последние расчеты NASA относительного этого астероида делали с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун (расположена в пустыне Мохаве, на юго-западе США), а также 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в штате Западная Вирджиния. Голдстоун вел прием сигнала, а благодаря Грин-Бэнку мощность сигнала смогли удвоить.

Траектория движения Апофиса возле Земли NASA

В общем ученые задокументировали и классифицировали более миллиона астероидов. Из них только чуть более 10 тысяч размером свыше километра в диаметре приближались к Земле, в том числе более 1400 достаточно близко, чтобы быть классифицированным как потенциально опасные.

Как сообщал OBOZREVATEL: