NASA отправит на МКС сотню кальмаров и тысячи 'водяных медведей'. Онлайн-трансляция

NASA запустит на Международную космическую станцию 128 детенышей кальмаров и 5 тысяч микроскопических животных. Живых существ доставят на МКС на борту ракеты Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX.

Запуск назначен на 3 июня на 20:29 по Киеву. Ученые пояснили, что кальмаров используют в качестве подопытных, ведь у них иммунная система, аналогичная иммунной системе человека. Новое исследование должно показать влияние космического полета на живые организмы, передает ВВС.

В NASA добавили, что эксперимент поможет разработать защитные меры для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических полетов.

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"Животные, в том числе люди, полагаются на наши микробы для поддержания здоровья пищеварительной и иммунной системы. Мы не до конца понимаем, как космический полет влияет на эти полезные взаимодействия", – сказал главный исследователь эксперимента Джейми Фостер.

Добавим, что по возвращению на Землю кальмары будут заморожены.

Также на МКС отправят 5 тысяч особей тихоходок, которых чаще называют водяными медведями. Микроскопические животные могут переносить более экстремальные условия, чем большинство форм жизни. Это делает их идеальными для изучения того, как жизнь реагирует и адаптируется к экстремальным условиям.

"Одна из вещей, которую мы действительно стремимся сделать, – это понять, как тихоходки выживают и размножаются в этих средах, и можем ли мы узнать что-нибудь о трюках, которые они используют, и адаптировать их для защиты астронавтов", – рассказал еще один участник эксперимента Томас Бутби.

Как сообщал OBOZREVATEL, на МКС нашли загадочные штаммы бактерий. Причем три из четырех живых организмов ранее были неизвестны ученым.