В NASA назвали дату первого туристического полета

Первое в истории путешествие на Международную космическую станцию (МКС) в туристических целях произойдет не раньше января 2022 года. Запуск стартует из Космического центра во Флориде, США.

Как сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве (NASA), полет по околоземной орбите пройдет в рамках миссии Axiom Mission 1 (Ax-1) и продлится восемь дней, не включая времени на запуск и приземление ракеты.

"Совместная работа по созданию возможности частных космических миссий –это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите", – указано в сообщении аэрокосмического агентства.

Стоимость одних суток миссии для каждого космического туриста составит $35 тыс, включая питание, связь и место на МКС.

Отмечается, что подробности туристического запуска в космос будут объявлены уже 10 мая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, которая готова конкурировать с NASA по организации космического туризма.