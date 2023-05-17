Найдена суперземля с подозрительно низкой плотностью

Космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) помог группе международных ученых обнаружить новую экзопланету, вписывающуюся в критерий суперземли. Однако ее характеристики астрономов удивили.

Видео дня

О находке говорится в исследовании, опубликованном на портале arXiv. TESS проводит исследования около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет и в настоящее время он обнаружил почти 6 600 экзопланет-кандидатов, из которых 331 уже получили подтверждение от астрономов.

Новонайденный мир получил название TOI-244 b. То, что это именно экзопланета, уже подтвердила группа астрономов из Испании. Как отмечается, транзитный сигнал был обнаружен в отблеске TOI-244 (также известной как GJ 1018) – ранней М-карликовой звезде, почти вдвое меньше Солнца по размеру и массе.

Исследователям удалось установить, что TOI-244 b имеет 1,52 радиуса Земли, а масса составляет около 2,68 масс Земли. Таким образом, плотность планеты рассчитана на уровне 4,2 г/см3. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 7,4 дня.

После получения данных ученые классифицировали TOI-244 b как суперземлю. В такую категорию входят планеты, которые массивнее Земли, но имеют массу, не превышающую массу Нептуна.

Астрономам также удалось определить примерный состав далекой планеты. Результаты показали, что TOI-244 b состоит из железа и силикатов в пропорции, подобной земной.

Несмотря на это, к удивлению ученых, планета оказалась менее плотной, чем большинство суперземель ее размера. Плотность также ниже, чем можно было бы ожидать ввиду состава планеты, который подобен земному.

Такая аномалия, по мнению ученых, может быть объяснена тем, что на поверхности планеты сохранилось много летучих элементов.

"Мы считаем, что процессы атмосферных потерь могли быть очень эффективны для удаления потенциальной первоначальной водородной оболочки, но летучие вещества с высокой средней молекулярной массой, такие как вода, могли быть сохранены", – пояснили авторы статьи.

Астрономы добавили, что считают TOI-244 b превосходной мишенью для будущих атмосферных исследований, поскольку с точностью 8% по радиусу и 12% по массе она является одной из наиболее точно описанных суперземель. Они предполагают, что у планеты есть расширенная атмосфера.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об экзопланету с сияющей атмосферой, которая смутила и удивила ученых.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.