Над Северным полюсом заметили первый в истории космический ураган. Фото

Астрономы обнаружили над Северным полюсом Земли необычное явление под названием "космический ураган" – плазма в верхних шарах атмосферы шириной в 600 миль (1000 км).

Открытие сделали исследователи в Университете Ридинга и Университете Шаньдуна, изучив данные за 2014 год. Работа была опубликована 22 февраля 2021 года в журнале Nature Communications.

Отмечается, что плазменный ураган бушевал 8 часов 20 августа 2014 года, закручиваясь на сотни миль над Северным магнитным полюсом Земли. Явление было невидимо невооруженным глазом, однако четыре метеорологических спутника, пролетевшие над Северным полюсом, обнаружили образование, мало чем отличающееся от типичного земного урагана – имел форму воронки с "глазом" в центре, окруженный несколькими спиральными рукавами плазмы , вращающимися против часовой стрелки.

Ранее космические ураганы были только гипотезой, не подтвержденной наблюдениями. Ученые полагали, что звездные ветра и скопления плазмы могут формировать подобные явления и в других звездных системах и в межзвездном пространстве — магнитные поля встречаются часто у звездных тел.

"До сих пор не было уверенности в том, что ураганы с космической плазмой вообще существовали, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения невероятно", – рассказал соавтор исследования Майк Локвуд, космический ученый из Университета Рединга в Великобритании.

Ученые выдвинули гипотезу, что образование возникло в результате сложного взаимодействия между приходящим солнечным ветром и магнитным полем над Северным полюсом. Также они предположили, что эти "погодные" системы могут быть обычным явлением на любой планете с магнитным экраном и плазмой в ее атмосфере.

"Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты показывают, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением", – сказал Локвуд.

Также исследователи отметили, что явление верхних слоев атмосферы не представляет большой угрозы для нашей планеты, но может повлиять на существующие эффекты космической погоды, например, увеличить сопротивление спутников или нарушить работу систем GPS и радиосвязи.

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