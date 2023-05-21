На Земле существует пожар, который начался тысячи лет назад: никто не знает, как он начался и когда погаснет

В Австралии уже около шести тысяч лет продолжается естественный пожар, который невозможно потушить. А причина его начала никем до сих пор так и не была установлена.

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Об удивительной Горящей горе, которая была обнаружена в 18 веке, рассказывает IFLscience. Это, безусловно, самый древний из продолжающихся на Земле пожаров и он находится всего в четырех часах езды от Сиднея.

Как отмечается, когда первые исследователи наткнулись в австралийском Новом Южном Уэльсе на Горящую гору, они решили, что видят вулкан. Но потом стало ясно, что это нечто более удивительное. Гора оказалась местом старейшего в мире угольного пожара, не угасающего уже тысячи лет.

Большинство ученых считают, что огонь пылает уже по меньшей мере 6 000 лет, но есть и те, кто считает, что эта цифра занижена и огонь на самом деле еще старше.

Очаг расположен на глубине около 30 метров под горой Винген (в переводе с языка аборигенов – огонь). Нахождение очага так глубоко под землей усложняет ученым его исследование: ни увидеть, ни оценить его масштабы просто невозможно. О том, что огонь до сих пор пылает, свидетельствует поднимающийся с горы постоянный дым.

Профессор пожарной науки в Имперском колледже Лондона в Великобритании Гильермо Рейн ранее объяснял, что ученые могут лишь делать предположения о том, каких размеров очаг. Он предполагает, что речь идет о шаре диаметром 5-10 метров, температура которого достигает 1000 градусов по Цельсию.

Он не способен остыть, поскольку находится в богатом углем пласте, пылающем в результате контакта с шаром. Считается, что каждый год шар углубляется примерно на 1 метр в уголь.

Возраст пожара был определен благодаря измерению пути огня, который простирается примерно на 6,5 километров. На самом деле никто не знает, когда именно начался этот пожар.

Причина его возникновения также неизвестна ученым. Это может быть удар молнии или сильный пожар в кустарнике. Точно ученые могут сказать, что это не дело рук человека.

Рейн также рассказал, что подземный пожар настолько горяч, что вокруг холма образовалась 50-метровая зона, лишенная какой-либо растительности.

Подобные, но не столь масштабные угольные пожары случались и в других странах мира, в частности, в Китае, Индии и США. Например, пожар, который в 1962 году начался в лабиринте заброшенных угольных шахт в Пенсильвании, продолжается до сих пор. Несмотря на попытки его потушить, считается, что он продлится еще около 250 лет.

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