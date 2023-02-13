На Солнце зафиксирована вспышка, лишившая часть Земли связи: что происходит

На Солнце время от времени происходит необычная повышенная активность. Последняя вспышка очень озадачила ученых.

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Телескоп NASA James Webb зафиксировал мощную солнечную вспышку класса Х, которая ударила по Земле. Детальнее об этом рассказало издание HiTech.

По словам астрономов, гигантская мощная вспышка вырвалась с поверхности Солнца, создав сильный вихрь, похожий на торнадо. Солнечное пятно AR3213 снова взорвалось и привело к извержению вспышки.

Ученые отметили, что AR3213 имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта" и энергию для солнечных вспышек класса Х.

В результате верхние слои атмосферы Земли ионизировало мощное ультрафиолетовое излучение. Больше всего пострадала территория Южной Америки. Там произошло коротковолновое радиозатемнение, вызвав обесточивание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда, по прогнозам ученых , может взорваться Солнце, уничтожив жизнь на Земле. Хотя до полной смерти Солнца еще триллионов лет, некоторые астрономы считают, что нынешняя фаза жизненного цикла закончится через 5 миллиардов лет.

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