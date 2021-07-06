На Солнце произошла сильнейшая за четыре года вспышка, вызвавшая сбой систем на Земле

На Солнце была обнаружена вспышка, которая стала первым событием класса X, зарегистрированным с сентября 2017 года. Мощный взрыв энергии обрушился на планету, вызвав некоторые технические сбои.

По словам специалистов, хотя это не несло вреда для жизни на поверхности, импульс рентгеновского излучения взаимодействовал с магнитным полем Земли, вызывая проблемы в работе электронных приборов и радиочастот, пишет Express.

По данным американского космического агентства NASA, интенсивная солнечная вспышка произошла вечером в субботу, 3 июля. Обсерватория солнечной динамики (SDO), которая отслеживает Солнце 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, сфотографировала явление в 15:29 по восточному стандартному времени (10:29 по восточному поясному времени). Событие классифицировали как X1.5 ("X" обозначает самый мощный класс, а цифра указывает на силу вспышки).

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По словам астронома из Норвегии Роба Стаммеса, который руководит обсерваторией космической погоды, из-за этого явления все его инструменты ненадолго вышли из строя.

"Это впервые за много лет. Магнитные возмущения случаются особенно редко", – сказал он.

Отмечается, что в целом солнечные вспышки и бури могут вызвать технические отключения, нарушить работу спутников и даже в самых серьезных случаях вызвать скачки напряжения. Предполагается, что эта X-вспышка вызвала радиовсплеск и выброс электрического тока в земле, который повлиял на инструменты астронома.

По данным Space Weather, она возникла из-за новообразованного солнечного пятна AR2838 (временные пятна на фотосфере Солнца, которые холоднее других его частей, они выглядят как черные точки и вызваны спутыванием магнитных линий).

"Х-вспышки – это самый сильный вид солнечных. Они, как правило, несут ответственность за самые глубокие отключения радиосвязи и самые сильные геомагнитные бури. Это первая X-вспышка молодого солнечного цикла 25. Во время последнего, 24-го цикла, на Солнце произошло 49 вспышек. Астрономы ожидают, что этот будет по крайней мере таким же активным", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые NASA показали вид цунами внутри черной дыры, использовав компьютерное моделирование.