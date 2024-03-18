На небе скоро может вспыхнуть новая звезда, конкурирующая с Полярной: взрыв будет драматичным

Взрыв звезды, видимый невооруженным глазом с Земли – явление довольно редкое. И в этом году у землян будет возможность им полюбоваться.

Как пишет издание Space.com, событие должно произойти между февралем и сентябрем этого года. В созвездии Северной Короны вспыхнет звезда, ярче Полярной. Несколько дней ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, а затем еще в течение недели она будет видна через бинокль или телескоп, после чего погаснет.

Причиной вспышки станет событие в звездной системе, известной как Т Северной Короны (T CrB). Она расположена примерно в 3000 световых годах от Земли. Система состоит из двух звезд – красного гиганта и белого карлика. Белый карлик – плотный по структуре остаток звезды, а красный гигант – звезда на поздних стадиях своего существования. Объекты вращаются друг вокруг друга по близкой траектории, и по мере того, как красный гигант становится нестабильным из-за растущей температуры и давления, он сбрасывает свои наружные слои на белого карлика.

В процессе такого сброса вещество нагревает его плотную атмосферу настолько, что провоцирует всплеск термоядерной реакции. В результате образуется новая звезда, которую можно увидеть с Земли. Такие вспышки в системе T CrB происходят регулярно с периодичностью примерно раз в 80 лет. Тогда белый карлик накапливает достаточно материи, чтобы спровоцировать еще одну вспышку. В последний раз новая звезда взрывалась в T CrB в 1946 году.

Энтузиастам наблюдений за космосом астрономы советуют обращать внимание на С-образное созвездие Северной Короны. Оно находится между Волопасом и Геркулесом. В летние месяцы его можно наблюдать в небе после заката Солнца. Именно там должна произойти эта вспышка.

Ученые указывают на то, что обычно яркость двойных звездных систем имеет звездную величину +10. Это значит, что их нельзя увидеть невооруженным глазом – они слишком тусклые. Но вспышка новой звезды будет иметь величину +2, сравнимую с яркостью Полярной звезды.

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