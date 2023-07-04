На дне моря обнаружен источник молодости, который дает надежду на вечную жизнь

Морское беспозвоночное существо Hydractinia symbiolongicarpus, растущее на раковинах крабов-отшельников, способно регенерировать любую часть или все свое тело. Для этого оно использует собственные старые клетки, запускающие процесс, превращающий окружающие здоровые клетки в стволовые.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports. Авторами исследования выступили ученые из Национального университета Ирландии и Национального института исследований генома человека (NHGRI) при Национальном институте здравоохранения.

Неспособность людей регенерировать, может выглядеть, как злая шутка природы. Да, наша печень способна восстанавливаться, а кожа – заживлять порезы, но если сравнивать с ящерицами, способными восстанавливать целые конечности, люди откровенно в проигрышном положении.

Теперь же ученые поняли секреты регенерации морского организма, способного восстанавливать не только конечности, но и все свое тело.

Речь идет о беспозвоночной Hydractinia symbiolongicarpus. Это существо, являющееся чем-то средним между червем и морской анемоной, способно использовать изношенные, старые или стареющие клетки в собственную пользу. Эти клетки помогают ему активировать окружающие здоровые клетки, превращая их в стволовые, которые способны заменить любой недостающий фрагмент тела.

Если эту "технологию" превращения клеток удастся применить к людям, фактически мы можем получить лекарства против любых болезней и, вероятно, источник вечной молодости в собственном теле.

Старение людей является естественным процессом, в результате которого клетки нашего организма выходят из строя, теряя способность расти и делиться. Если такие старые клетки не отмирают, они начинают вырабатывать вещества, способные спровоцировать появление возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, артрит и даже рак.

Вместе с тем у Hydractinia стареющие клетки фактически выполняют обратную функцию, провоцируя регенерацию и обновление. Ученые и раньше знали, что существо способно хранить в туловище стволовые клетки, которые помогают регенерировать часть тела, но механизм их работы был раскрыт только сейчас.

Во время исследования ученые ампутировали животному рот, находящийся на вершине тела, чтобы увидеть, что произойдет. Удивлению ученых не было предела, когда оказалось, что гидрактиния все еще способна регенерировать совершенно новое тело.

Также они узнали, что в отличие от людей, гидрактиния способна избавляться от стареющих клеток, выбрасывая их прямо через полость рта.

Изучив клетки, находившиеся вблизи с местом ампутации, исследователи нашли три перспективных гена, связанных со старением. Один из них, под названием Cdki1, был включен и, как оказалось, главным образом руководил регенерацией. Удаление этого гена лишило существо возможности регенерировать.

Ученые указывают, что люди и гидрактинии последний раз имели общего предка более 600 миллионов лет назад. Не исключено, что старение может быть давним механизмом, который дает указания клеткам, находящимся вблизи травмы, готовиться к регенерации.

Другие развившиеся последствия старения, возможно, были нужны, поскольку сложные организмы нуждались в том, чтобы их клетки оставались стабильными. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность неограниченной и неконтролируемой регенерации клеток, как в случае с раком.

"Мы до сих пор не понимаем, как стареющие клетки запускают регенерацию и насколько широко распространен этот процесс в животном мире. К счастью, изучая некоторых из наших самых отдаленных родственников-животных, мы можем начать разгадывать некоторые секреты регенерации и старения – секреты, которые в конечном счете могут способствовать развитию регенеративной медицины и изучению возрастных заболеваний", – заявил соавтор исследования и старший научный сотрудник NHGRI Энди Баксеванис.

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