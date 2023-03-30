Ученые могут 'научить' людей отращивать пальцы и конечности: первый шаг уже сделан

Ученые намерены изучить возможность передачи человеку клеток от оленя, отвечающих за ежегодное обновление рогов. Таким образом, по мнению ученых, у людей сможет появиться возможность отращивать хрящи, кости и даже конечности.

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Об этом говорится в исследовании ученых из Северо-Западного политехнического университета в Сиане (Китай), опубликованном в журнале Science. Ученым уже удалось пересадить клетки оленя мыши и спровоцировать появление на ее голове рогов.

Известно, что каждую весну олени отращивают рога заново. Причем процесс произрастания достаточно быстрый, поскольку рога растут со средней скоростью 2,5 см в день. Рога – единственная известная часть тела млекопитающих, которая ежегодно регенерирует, а также одна из наиболее быстрорастущих тканей у млекопитающих.

В ходе исследования китайских ученых было установлено, что бластема оленя (часть живой ткани, образующаяся на остатках рогов оленей и способная к регенерированию) содержит стволовые клетки (ученые назвали их ABPC), отвечающие за восстановление рогов. Эти же клетки ученые обнаружили и в рогах оленя за несколько недель до того, как он их сбрасывает.

В исследовании говорится, что различные млекопитающие содержат один и тот же тип самовосстанавливающихся клеток, но олени – единственные, кто их использует.

"Млекопитающие в значительной степени потеряли способность к регенерации придатков или органов. Исключением является ежегодная регенерация рогов у оленей", – цитирует исследователей Daily Mail.

Сама пересадка таких клеток, как считают ученые, может подарить человеку умение регенерировать утраченные пальцы или даже конечности.

Но, конечно, прежде чем начать испытания на людях, нужно провести исследования не столь рискованные. Поэтому китайские ученые провели эксперимент с пересадкой клеток мыши и обнаружили, что это работает.

Всего через 45 дней после трансплантации клеток, на лбу безволосых мышей начали появляться отростки, похожие на рога.

Хотя результаты предварительные, исследователи считают, что они могут иметь важное значение для людей.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что олени могут быть использованы в клиническом восстановлении костей. Кроме того, индукция человеческих клеток в ABPC-подобные клетки может быть использована в регенеративной медицине для лечения травм скелета или регенерации конечностей", – написали ученые.

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