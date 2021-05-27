На Амазонке нашли ключ к замедлению старения человека

Образ жизни племени цимане из севера Боливии (регион Амазонки) назван ключом к замедлению старения. У жителей этого племени наблюдается малое количество когнитивных нарушений и более низкий риск слабоумия.

Данное открытие сделала международная группа ученых, передает Journal of Gerontology. Результаты научной работы показали, что у индейцев Амазонки мозг стареет на 70% медленнее, чем у их ровесников из США и Европы.

По мнению исследователей, мозг европейце стареет быстрее из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Племя цимане практически не имеет доступа к медицинской помощи. Но индейцы физически активны и питаются пищей с высоким содержанием клетчатки, включая овощи, рыбу и нежирное мясо.

"Результаты показали, что атрофию мозга можно замедлить теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний", – пояснили ученые.

Авторы отметили, что у племени цимане чрезвычайно здоровые сердца даже в пожилом возрасте. А низкий уровень сердечных заболеваний ученые связали с примитивным образом жизни.

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