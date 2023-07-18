Могут ли собаки узнавать своих матерей и братьев с сестрами: ответ ученых

Люди – животные с самой сложной и разветвленной системой родственных связей. Мы знаем даже своих дальних родственников, помним степень родства и придаем этому большое значение. А еще бессознательно переносим эту особенность на живущих рядом с нами животных. Мы склонны помнить, где живут родители нашей собаки, здороваться с хозяевами его братьев и сестер и устраивать вечеринки на каждый день рождения любимца. Но помнит ли сама собака своих родственников?

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Эксперты провели несколько исследований. Об их результатах сообщило издание Mail Online.

Как выяснилось, собаки, которых забрали от матери и братьев и сестер в возрасте от 8 до 12 недель, обычно забывают о своих сиблингах через два года. Но это при условии, что они живут сами. А вот маму псы помнят и узнают даже дольше. И матери нередко узнают своих детей по завершении двухлетнего периода.

Изучить этот вопрос взялись исследователи Королевского университета еще в 1994 году. Они провели тесты на основе запаха, взяв за испытуемых группу собак-матерей и их щенков. Среди участников были представители таких пород, как золотистые ретриверы, лабрадоры и овчарки. Все они продемонстрировали одинаковое поведение.

Из 25 псов сразу 19 показали во время тестов, что предпочитают запах своей матери во время проведенных тестов на запах. А 14 из 18 испытуемых матерей также предпочли запах своего потомства, который им преподносили на ткани.

По словам авторов исследования, собаки являются видом, детеныши которого рожадаются недоразвитыми, и уже с помощью родителей приобретают все необходимые качества и черты для успешной жизни. Поэтому распознавание матери является решающим для их выживания. А вот узнавание братьев и сестер здесь играет второстепенную роль.

Утешили ветеринары и тех людей, которые переживают, что приносят моральные страдания своим собакам, когда забирают их от родной семьи. Выяснилось, что щенки безболезненно расстаются с отношениями, установленными в их прошлой жизни.

Широко распространено мнение, что память и эмоции собак работают совсем иначе, чем наши, что позволяет им легко сближаться с людьми. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что собака может обладать эпизодической памятью, то есть способна помнить определенные события в прошлом. Но и эта способность достаточно ограничена, поскольку в долгосрочной перспективе эти животные забывают прошлые события.

Тем не менее, ветеринары рекомендуют не забирать щенков от матери, пока им не исполнится 8-12 недель от рождения. Если сделать это раньше, можно вызвать достаточно серьезные проблемы в дальнейшей жизни животного. Все потому, что в течение этого периода собаки с помощью матери и братьев и сестер развивают свои моторные навыки, стрессоустойчивость и способность контролировать укус. Если отлучить их до завершения этого обучения, это может привести к беспокойству, ревнивому поведению и агрессии животного в будущем.

Некоторым собакам могут даже сниться кошмары во взрослом возрасте, если в детстве они пережили травмирующее событие, вроде слишком раннего разлучения с семьей. Ветеринары призывают слишком сильно не очеловечивать поведение собак, ведь наблюдение за ними с точки зрения человека может усложнить их подлинное понимание.

Чтобы лучше сблизиться с собаками, ветеринары предлагают выделить время для социализации и установить здоровый распорядок прогулок, еды и игр. Также стоит создать юному животному зону, где оно могла бы заниматься чем-нибудь интересным и при этом чувствовать себя спокойно и безопасно. Например, при желании прятаться от всех, а при желании – играть.

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