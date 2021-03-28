Между группой крови и сердечным приступом найдена связь

Между группой крови и сердечным приступом существует взаимосвязь. Так, люди со 2-й и 3-й группами более подвержены риску заболевания.

К такому выводу пришли ученые, исследование которых было опубликовано в журнале "Атеросклероз, тромбоз и сосудистая биология" Американской кардиологической ассоциации, передает Times of India.

Исследование охватило более 400 тысяч человек. Как оказалось, у людей со 2-й и 3-й группами крови риск сердечного приступа на 8% выше, чем у людей с 1-й группой.

Кроме того, у таких людей выше на 51% риск тромбоза вен и на 47% – тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии.

В то же время люди с 1-й группой крови больше подвержены повышению давления.

Как пишет Times of India, похожее исследование провело в 2017 году Европейское общество кардиологов. В нем участвовали более 1,36 миллиона человек.

Тогда исследование показало, что у людей с 1-й и 2-й группами крови на 9% выше вероятность коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно сердечных приступов.

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