Между группой крови и сердечным приступом найдена связь

Анна Паскевич Наука 02:21, 29.03.2021

Между группой крови и сердечным приступом существует взаимосвязь. Так, люди со 2-й и 3-й группами более подвержены риску заболевания.

К такому выводу пришли ученые, исследование которых было опубликовано в журнале "Атеросклероз, тромбоз и сосудистая биология" Американской кардиологической ассоциации, передает Times of India.

Исследование охватило более 400 тысяч человек. Как оказалось, у людей со 2-й и 3-й группами крови риск сердечного приступа на 8% выше, чем у людей с 1-й группой.

Кроме того, у таких людей выше на 51% риск тромбоза вен и на 47% тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии.

В то же время люди с 1-й группой крови больше подвержены повышению давления.

Как пишет Times of India, похожее исследование провело в 2017 году Европейское общество кардиологов. В нем участвовали более 1,36 миллиона человек.

Тогда исследование показало, что у людей с 1-й и 2-й группами крови на 9% выше вероятность коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно сердечных приступов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина из Черкасской области живет с пересаженным сердцем уже 15 лет. Трансплантацию органа ему провели украинские хирурги.

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