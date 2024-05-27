Легенда 300-летней давности подтвердилась! В горах Польши нашли тайник монет известного мошенника

Согласно польской легенде, в течение конца XVII и начала XVIII столетия в Кельце, городе близ Еленовского хребта жил Антоний Ячевский – аферист, утверждавший, что исцелял людей. Благодаря пожертвованиям, он настолько разбогател, что превратил свой скит в укрепленную крепость.

Свентокшиская исследовательская группа нашла тайник золотых и серебряных монет, спрятанных в горном массиве в Польше. Проведя соответствующие исследования, группа подтвердила, что эти монеты действительно принадлежали легендарному мошеннику, сообщает Zwiadowca Historii.

В конце XVII века Республика Польша охватила очередная волна эпидемии чумы, которая с началом Северной войны легко распространилась по стране. Отчаявшиеся люди предавались религиозным обрядам, желая молиться о спасении. Состоянием тревоги воспользовались мошенники, обещавшие вылечить больных или защитить здоровых от болезни. Одним из таких жуликов и был Антоний Ячевский, который даже заявил, что свою силу исцеления он получил от Девы Марии, жившей с ним в ските.

Его мошенничество сработало: люди шли к нему и отдавали ему значительные пожертвования в надежде на исцеление. За короткое время скит превратился в твердыню с наемной охраной, с помощью которой он грабил паломников и, как утверждали некоторые, также окрестные поместья. В конце концов местная шляхта схватила Яцевича и передала его краковскому епископскому суду. Однако он сбежал из тюрьмы, вернулся к прежнему скиту и возобновил "работу" исцеления. Снова был арестован, но на этот раз уже был приговорен к пожизненному заключению.

"Мы долго ждали, чтобы объявить об этой находке, но оно того стоит. Сегодня мы можем сказать, что мы подтвердили подлинную историю легенды. До этого времени Антони считался вымышленным лицом/мифом/легендой. А найдя его сокровище, мы подтвердили, что такой человек действительно существовал", – прокомментировал Себастьян Грабовец, президент Świętokrzyska Exploration Group, обнаруживший сокровища.

Кроме монет, группа также обнаружила золотой гамбургский дукат 1648, который содержал изображение Мадонны с младенцем. Поскольку кусок был пробит, эксперты полагают, что его, возможно, носили как медальон.

Власти еще не объявили, сколько монет было обнаружено, поскольку расследование продолжается. "Я могу только сказать, что их много. У нас есть монеты конца XVII – начала XVIII веков, они преимущественно из серебра", – рассказал Себастьян.

Как видите, не каждая легенда – это просто народные предания, которые передавались и украшались поколениями, в каждой может быть доля правды или правда целиком.

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