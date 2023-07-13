Когда люди навсегда изменили Землю: на дне озера в Канаде нашли 'ящик воспоминаний'

Есть на Земле место, которое называют "ящиком воспоминаний" планеты – это дно озера Кроуфорд в Онтарио, Канада. История его наслоений и отложений может рассказать о довольно продолжительном периоде: от XIII-XV веков, когда территория была заселена древними племенами ирокезов, до настоящего времени.

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По этой причине группа экспертов номинировала биосферный заповедник ЮНЕСКО как место, которое должно символизировать начало эпохи антропоцена. Детали рассказало изданиеScience Alert.

Что такое эпоха антропоцена

Антропоцен – неофициальный термин, употребляемый для обозначения геологической эпохи, в которой уровень человеческой активности начал оказывать сильное влияние на экосистему Земли. Номинальных пределов антропоцена не существует. Некоторые ученые предлагают брать за точку отсчета конец XVIII века – период начала промышленной революции, другие копают глубже и утверждают, что антропоцен начался, когда человек освоил огонь и стал заниматься сельским хозяйством.

Фактически антропоцен определяется крупномасштабными природными и климатическими изменениями, которые повлекло за собой человечество на планете.

"Деятельность человека оставила настолько глубокие шрамы на Земле, что они не исчезнут и в очень далеком будущем", – отметила рабочая группа под руководством подкомитета Международной комиссии по стратиграфии.

Даже в случае глобальной катастрофы, когда здания разрушатся, дороги зарастут травой, промышленность уничтожится и планету заполонит дикая природа, останутся геологические особенности, радиоактивные изотопы, химические концентрации и резкие изменения в летописи окаменелостей, свидетельствующие о нашем присутствии.

Человек изменял планету на протяжении веков посредством охоты, промышленности и строительства, но именно в середине XX века появилось, по словам ученых "тонкое одеяло радиоактивного материала". Речь идет о ядерном оружии. Когда в 1950-х годах произошло испытание водородной бомбы, исследователи зафиксировали беспрецедентное увеличение, а затем всплеск уровней плутония в керновых пробах со всего мира.

"Наличие плутония дает нам четкий индикатор того, когда человечество стало настолько доминирующей силой, что могло оставить уникальный глобальный "отпечаток" на планете", – отметил Эндрю Канди, эксперт кафедры радиохимии окружающей среды Саутгемптонского университета и член рабочей группы по антропоцену (AGW).

В чем особенность озера Кроуфорд

Озеро Кроуфорд – уникальное место. На примере маленького водоема ученые могут наблюдать и исследовать изменения в истории Земли на протяжении разных исторических периодов.

Кроуфорд – небольшое, но глубокое озеро. Пыльца, сажа и разнообразные изотопы на дне позволяют проанализировать человеческую деятельность в прошлые века.

Саймон Тернер, ученый-геолог из Университетского колледжа Лондона, подчеркнул, что осадочные отложения со дна озера, которые удалось исследовать, дали замечательную информацию об изменениях в окружающей среде за последние тысячелетия.

Таким образом, озеро Кроуфорд называют своеобразным геологическим архивом. Ученые предполагают, что глубокие воды могут официально определить момент, когда люди навсегда изменили нашу планету, положив начало эпохи антропоцена.

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