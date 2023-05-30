Китай отправит на Луну человека и работа, стремясь опередить NASA в космической гонке

Китай намерен до 2030 года высадить своих астронавтов на поверхность Луны. И хотя, формально это несколько позже, чем заявленная NASA высадка "до конца 2025 года", но это начинает очень походить на новую космическую гонку.

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Как сообщил заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства Линь Сицян, в планах Поднебесной сразу несколько проектов относительно Луне. Как сообщает Phys, один из них предполагает отправку на спутник Земли человека и работа.

По словам Сицяна, первая цель Китая – это кратковременный визит на Луну, который будет осуществлен человеком и роботом. Когда именно состоится этот полет на спутник – точно неизвестно, китайский чиновник заявил лишь о том, что это произойдет до 2030 года.

Он также подчеркнул, что у Китая уже есть готовая инфраструктура, которая поможет осуществить такой полет, а также "система транспортировки людей в оба конца".

Речь, в частности, идет о космической станции "Тяньгун", третья секция которой была добавлена в ноябре 2022 года.

В Китае также был представлен новый экипаж, который 30 мая отправится на космическую станцию. Там считают, что запланированные два пилотируемых космических полета в год вполне удовлетворяют планы по подготовке полета на Луну, поэтому в особых обновлениях космическая программа Поднебесной не нуждается.

В ближайшее время китайские астронавты намерены увеличить космическую станцию "Тяньгун", оборудовав ее четвертым модулем, добавленным для расширения программы научных экспериментов, а также обеспечения лучших условий для работы и жизни экипажа.

В экипаж, который отправится на станцию, впервые вошел гражданский человек. Все предыдущие китайские астронавты были членами Народно-освободительной армии, являющейся военным крылом правящей Коммунистической партии. Исключение сделали для профессора ведущего пекинского аэрокосмического научно-исследовательского института Ги Хайчао, выполняющего функции эксперта по полезной нагрузке.

Командир полета Цзин Хайпенг заявил, что их миссия знаменует собой "новый этап применения и развития" китайской космической программы.

В 2003 году Китай стал третьей страной после СССР и США, которая отправила человека в космос.

Китай выстроил собственную космическую станцию "Тяньгун" после того, как астронавтов из поднебесной исключили из Международной космической станции. В частности, потому, что США отрицали возможность участия военных в космических проектах.

Космос сейчас превращается в новое поле для противостояния США и Китая – стран с самыми мощными экономиками в мире. NASA ранее объявило о намерении отправить астронавтов на Луну до конца 2025 года. Не будет ли смещена эта дата – пока неизвестно, но мало какие космические программы последних десятилетий укладывались в объявленные временные рамки. Американские астронавты намерены высадиться на южный полюс Луны, где, как ожидается, кратеры наполнены замерзшей водой.

У обеих стран также есть планы по созданию постоянных лунных баз.

США отправили шесть экипажей на Луну между 1969 и 1972 годами, три из которых предполагали использование управляемого лунохода, который, по словам Китая, он также сейчас разрабатывает.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что китайские ученые обнаружили в лунной почве новый кристалл.

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