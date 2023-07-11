Какие цвета привлекают комаров, и что лучше не надевать

Независимо от того, проводите ли вы время у себя в саду, куда-то поехали отдыхать, или просто вечером вышли прогуляться, вы не захотите прийти домой с ног до головы покусанным вредителями летом. В это время года комары особенно неприятны из-за дождя и повышенной влажности. Сейчас они стали более кусачими, но вы можете уберечь себя от этих надоедливых насекомых, если не станете носить одежду определенных цветов.

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Как пишет издание Best Life Online, некоторые исследования показывают, что комары больше реагируют на некоторые оттенки, так как воспринимают свет по-другому, чем люди.

Красный

В недавнем исследовании, проведенном Университетом Вашингтона, говорится, что способность комаров ощущать углекислый газ (что не доступно человеку) активирует их зрительное восприятие. Воспринимая определенные вещества, например из человеческого дыхания, они начинают также реагировать на некоторые цвета и визуальные паттерны, связанные с потенциальной жертвой. Яркий красный в сочетании с запахами тела (пот, духи) и дыханием становится особенно заметным для кровопийц.

Голубой

Исследования показали, что комаров вида Aedes aegypti, являющихся переносчиками некоторых вирусов, например вируса Зика, привлекает голубой цвет. Постоянно находясь в поисках пищи, они по каким-то причинам предпочитают цели именно такого оттенка. Причем различают его, даже когда потенциальная жертва находится в движении.

Черный

Как выяснилось, черная одежда летом притягивает к себе не только дополнительное тепло, но и способна привлекать комаров. В режиме более острого зрения под действием веществ они хорошо различают его в сумерках, когда находятся на самом пике своей активности. Ученые уточняют, на самом деле эти насекомые не различают цвета, они видят контрасты в световом спектре, а черный создает больший контраст и поглощает больше тепла, поэтому привлекателен для них.

Оранжевый

Привлекательность для комаров красно-оранжевой гаммы объясняется тем, что такие цвета испускают длинноволновый сигнал, схожий с сигналом, исходящим от человеческой кожи, независимо от ее цвета. Поэтому, если вы выберете наряд оранжевого цвета, вокруг вас тоже начнут жужжать маленькие кровопийцы.

Что касается других цветов одежды, то исследования показали, что зеленый, фиолетовый, синий и белый не привлекают этих насекомых. Также рекомендуется носить пастельные оттенки. Хотя на самом деле многие внешние факторы влияют на то будут ли комары лететь к вам или нет.

Следовательно вывод, который мы можем сделать:

отдавайте предпочтение светлым цветам одежды;

избегайте ярких и насыщенных цветов, которые могут привлекать комаров;

следует избегать черного цвета, так как он может накапливать тепло и привлекать насекомых;

вместо одежды с большими цветными принтами лучше выбирать однотонную;

предпочтительно пользоваться нейтральными духами.

Итак, кроме одежды комаров также привлекают запахи, такие, как дыхание, пот и определенные духи. Поэтому, кроме выбора цвета, следует использовать репелленты, покрывать наружные части тела и избегать использования ароматических средств на природе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, комарам так же нравится запах духов, как и людям. Поэтому, когда вы используете косметические средства, вы становитесь более привлекательными для этих насекомых.

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