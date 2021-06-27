К Земле летит загадочный космический объект: ученые назвали его 'мега-кометой'

Ученые заявили, что к центру Солнечной системы приближается огромная комета. Ее диаметр может быть от 100 до 370 километров, а один оборот занимает около 600 тысяч лет.

Об этом пишет Fox News. Сообщается, что объект получил обозначение 2014 UN271. Его обнаружили в рамках данных обзора темной энергии Dark Energy Survey, полученных в период с 2014 по 2018 год.

Отметим, Dark Energy Survey – это астрономический обзор, который изучает динамику расширения Вселенной и рост ее структуры.

Как пишет издание, орбита "мега-кометы" очень длинная – один оборот занимает около 600 тысяч лет. По словам ученых, странствующий по странной орбите космический камень движется по всей Солнечной системе, периодически перемещаясь все ближе и дальше от Солнца, а иногда почти убегает в межзвездное пространство.

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Главная особенность такого объекта в том, что он слишком мал, чтобы быть планетой, и слишком большой, чтобы считаться кометой.

Как рассказал астроном Сэм Дин в сообщении на форуме Minor Planet Mailing List (MPML), сам по себе 2014 UN271 больше огромной кометы Сарабата C/1729 P1. Несмотря на то, что комета будет "впечатляюще яркой", увидеть ее без телескопа не получится.

"Это похоже на карликовую планету!" – заявил Дин.

Сейчас UN271 2014 находится примерно в 22 астрономических единицах от Солнца (Земля находится на расстоянии 1 а. е. от звезды). Через десять лет, в 2031 году, объект пройдет в пределах 10,9 а. е. от Солнца, почти достигнув орбиты Сатурна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа ученых открыла новую гигантскую звезду VVV-WIT-08. Она периодически снижает свою яркость на 97%, что объясняют крупным затмением из-за диска пыли, который располагается рядом с ней.