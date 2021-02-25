Изучен мозг психопатов в тюрьмах: опубликованы результаты

У людей с психопатией зафиксировали снижение функции мозга, когда они пытались выразить сочувствие или смотрели на другого человека, который испытывал страх.

Исследование опубликовано в журнале NeuroImage. В научной работе изучили поведение 94 заключенных в тюрьме мужчин. Им провели тесты на психопатию во время которых сканировался мозг.

Результаты теста показали, что подопытные с высокими баллами на психопатию, показали худшие результаты при попытке определить правильные эмоции на картинке. Особенно часто они ошибались при определении таких эмоций, как страх, счастье и грусть.

При этом активность мозга психопатов не значительно отличалась от активности обычных людей, во время определения счастья и грусти. По мнению ученых, такие результаты говорят о неточности методов измерения активности мозга при распознавании определенных эмоций.

Однако, когда психопаты пытались определить скрытый страх, активность их мозга снижалась в нескольких различных областях, и им не удавалось распознать эмоцию.

Исследователи намерены и дальше проводить работу, которая может помочь в лечении психопатов.

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