Из-за глобального потепления лето на Земле может увеличиться до полугода – исследование

К 2100-му году на Земле из-за глобального потепления может значительно измениться длительность времен года. Лето на Северном полушарии планеты может длиться до шести месяцев, а зима, весна и осень – стать значительно короче.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели восемь ученых из Китая. Оно было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters на платформе AGU Journals.

Исследователи проанализировали, как четыре сезона изменились в течение 1952-2011 годов и на основании этого дали прогноз до конца этого столетия. Так, за 60 лет продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а весны, осени и зимы уменьшилась с 124 до 115, 87 до 82 и 76 до 73 дней соответственно. Это подтверждается ранним цветением растений и перелетами птиц.

За этот период изменились также и температурные показатели в каждом из сезонов: и зимой, и летом стало значительно теплее.

"Более продолжительное и жаркое лето, более короткая и теплая зима, более короткие весенние и осенние сезоны стали новой нормой, и такая тенденция может неизбежно усилиться в будущем из-за возрастающего радиационного воздействия", – отмечают ученые.

Если такие изменения действительно произойдут, они сильно повлияют на жизни всех существ на планете. В частности, люди с сезонной аллергией на пыльцу будут дольше испытывать неприятные симптомы, животным и растениям придется адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, правительствам предположительно придется менять нормы по предотвращению катастроф, здравоохранению и управлению сельским хозяйством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США, Канады и Австралии заявили, что из-за изменений климата Арктика может позеленеть. За 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу.