Гигантская черная дыра ожила, превратившись в самый яркий из виденных объектов

Ученым удалось впервые в истории наблюдений увидеть древнюю черную дыру J221951, которая ожила и за космический миг превратилась из тусклой в необычайно яркую. Эта дыра находится примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли, поэтому сама вспышка произошла еще когда Вселенная была примерно в четверть своего нынешнего возраста.

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Об этом говорится в исследовании, которое будет опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Пока что статья ученых доступна на сайте препринтов arXiv.

Как рассказали авторы исследования, несмотря на то, что J221951 находится слишком далеко от Земли, она вспыхнула настолько сильно, что астрономы поначалу приняли ее за звездный взрыв на расстоянии менее 1 миллиарда световых лет.

Таким образом, отмечают исследователи, столь мощный взрыв делает эту черную дыру одним из самых ярких транзиентов – внезапно ярких, а затем угасающих объектов – когда-либо обнаруженных.

Первым признаком чего-то чрезвычайно, обнаруженного астрономами, стала гравитационная волна – быстрая пульсация в пространстве-времени, генерируемая самыми массивными космическими столкновениями. Ученые предположили, что она была следствием столкновения двух плотных, мертвых звезд, известных как нейтронные звезды. Такие столкновения приводят к взрывам, называемым килоновыми.

Впоследствии они отследили и источник волны. Однако поняли, что это какой-то другой космический объект, поскольку килонова сначала выглядит голубой, а затем тускнеет до красной в течение нескольких дней, а то, что наблюдали астрономы оставалось ярким и голубым в течение месяцев.

Дальнейшие наблюдения с помощью нескольких телескопов, в частности космического телескопа NASA "Габбл" и обсерватории Нила Геррела Свифта, показали, что загадочный объект выровнялся с центром тусклой и далекой галактики, предполагая, что это может быть сверхмассивная черная дыра, подобная той, что находится в центре Млечного Пути.

Как пишет Live Science, после 10 месяцев яркости объект наконец-то начал снова угасать, доказывая, что это не галактика, а переходящий объект, переживающий интенсивный, высокоэнергетический всплеск.

"Наше понимание разных вещей, которые могут делать сверхмассивные черные дыры, значительно расширилось за последние годы", – отметил соавтор исследования, астроном из Королевского университета Белфаста Мэтт Николл.

По его словам, J221951 – "один из самых экстремальных примеров того, как черная дыра застает нас врасплох".

Что касается причин такого странного поведения черной дыры, то у ученых есть две теории. Согласно одной, черная дыра могла затянуть в свой плен орбитальную звезду, растянув и разорвав ее в клочья. Вторая же версия заключается в том, что ученые увидели как черная дыра ожила, перейдя из состояния покоя в состояние активного питания, когда внезапно начала поглощать окружающий ее быстроподвижный газовый диск.

Выяснение того, почему именно ожила черная дыра, потребует дальнейших исследований.

Как отмечают ученые, если черная дыра внезапно снова станет ярче, это означает, что она, вероятно, находится в режиме подкормки. Но если она угаснет навсегда, то, скорее всего, какая-то несчастная звезда была поглощена самым зрелищным способом, который только можно себе представить.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что черные дыры могут работать как машина времени.

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