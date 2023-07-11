Физик из Гарварда обнаружил в Тихом океане фрагменты инопланетного 'космического корабля', но не все с ним согласны

Физик из Гарвардского университета в США Ави Лоэб поднял со дна Тихого океана 50 крошечных сферических железных фрагментов, которые, по его мнению, могут являться материалом из межзвездного космического корабля пришельцев.

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О теории Лоэба в статье для The Conversation рассказала профессор планетарных и космических наук из Открытого университета (Великобритания) Моника Грейди. Ученая разобрала, на чем основываются его утверждения и насколько они правдивы.

В январе 2014 года астрономы зафиксировали огненный шар, вошедший в атмосферу Земли. Особенностью метеора было то, что он двигался быстрее, чем большинство метеоров, и в конце концов распался над южной частью Тихого океана вблизи Папуа-Новой Гвинеи.

Данные об объекте CNEOS 20140108 (также известном, как IM1) хранятся в Центре исследований околоземных объектов NASA.

Именно этот метеорит, как считает Лоэб, был не просто космическим камнем, а объектом, созданным инопланетным умом. И такой объект не первый.

CNEOS 20140108 представляет собой межзвездный объект. Это значит, что он происходит откуда-то из-за пределов нашей системы. То же касается и сигарообразной кометы Оумуамуа, наблюдавшейся в 2017 году, когда она пролетала сквозь нашу Солнечную систему. Этот объект был зафиксирован многими учеными, но именно Лоэб изложил теорию о том, что Оумуамуа может быть искусственным, а не естественным по происхождению – продуктом инопланетной цивилизации.

Тогда же он предложил продолжить поиски межзвездных объектов в Солнечной системе. Исследуя базу данных CNEOS, он нашел IM1. Смоделировав траекторию огненного шара, Лоэб определил конкретный участок в южной части Тихого океана, где, по его мнению, должны были осесть обломки IM1. После проведения дноуглубительных работ в этом районе с помощью мощного магнита он утверждает, что нашел материал с IM1.

Найденные металлические сферулы имеют диаметр около полумиллиметра каждая. Не исключено, что они имеют внеземное происхождение, ведь такие сферулы из космоса находили и раньше.

Впервые – в далеких 1872-76 годах, когда образцы были обнаружены командой экспедиции "Челленджера". Как пишет Грейди, материал, извлеченный со дна океана, содержал много металлических капель, которые в то время достаточно точно описали как "космические сферулы". Капли из космоса имеют сферическую форму, потому что они затвердевают из расплавленного материала, оторванного от поверхности метеоритов, когда они проходят через атмосферу.

Впоследствии такие сферы вновь находили, но развитие промышленности привело к увеличению загрязнения на Земле, что ухудшило ситуацию с идентификацией сферул.

"Сегодня продукты промышленных процессов и автотранспорта есть повсюду. Следовательно, без фактического анализа состава сферул и сравнения с анализами метеоритов (и обычных земных загрязнителей) невозможно идентифицировать ни одну из них как внеземную", – отмечает профессор.

Лоэб же убежден, что сферулы имеют не просто космическое происхождение, а межзвездное. Он утверждает, что "это может быть первым случаем, когда люди впервые прикоснулись к межзвездному материалу".

"Это просто неправда. У нас много межзвездного материала на Земле. Часть его почти наверняка находится на дне океана, но не в том виде, в котором его собрал Лоэб", – подчеркивает Грейди.

Она отмечает, что межзвездный материал был в области, в которой формировалась Солнечная система, а также, что взрывы сверхновых вносят свой вклад, наполняя соседние звездные системы чужеродными материалами. Все это, "в конце концов, попадает на Землю в метеоритах".

Что касается того, что сферулы могут иметь неестественное происхождение и быть свидетельством существования внеземной жизни, то ученая называет заявления Лоэба "достаточно шаткими".

Для того чтобы знать, что это именно за сферулы, "нужны жесткие аналитические доказательства".

"Каков их состав? Каков их возраст? Можем ли мы исключить земные загрязнители? Можем ли мы исключить обломки внеземного материала из Солнечной системы?" – задала вопрос профессор.

В настоящее время единственный точный ответ есть только на первый вопрос: анализ сферул показывает, что они состоят в основном из железа с небольшим количеством микроэлементов.

"Мы знаем, что метеоры из нашей Солнечной системы содержат железо и никель, что соответствует относительному количеству этих металлов на Солнце. Но сферулы, очевидно, содержат "незначительное" количество никеля, что указывает на то, что они почти наверняка не происходят из метеоритов Солнечной системы. Это, однако, не доказывает, что они межзвездные – это лишь повышает вероятность того, что они земные загрязнители", – подчеркнула Грейди.

По ее мнению, лучшим доказательством их межзвездного происхождения стало бы установление их возраста, который оказался бы больше, чем возраст нашего Солнца.

"И это было бы удивительно, но не обязательно бы определило их искусственное, а не природное происхождение. Я не уверена, какие доказательства были бы достаточно убедительными для этого – возможно, автограф инопланетного инженера, построившего космический корабль?" – написала она.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о теории Лоэба, согласно которой пришельцы в Солнечной системе могут запускать зонды на Землю.

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