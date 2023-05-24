EOS Data Analytics Полякова получила первые снимки с агроориентированного спутника EOS SAT-1

Компания EOS Data Analytics (EOSDA), глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта, основанная Максом Поляковым, международным предпринимателем в области ИТ и космических технологий, обработала первые коммерческие снимки с EOS SAT-1. Это первый спутник в составе собственной группировки EOS SAT, который 3 января 2023 был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

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EOS SAT – это группировка, состоящая из семи малых оптических спутников, способствующих внедрению устойчивого сельского хозяйства и мониторингу лесных угодий, предоставляя высококачественные данные для анализа. Планируется, что EOS SAT достигнет полной функциональности к 2025 году и будет охватывать 100% территорий стран с самыми большими площадями сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель по всему миру. Спутник EOS SAT-1 – собственная разработка компаний, входящих в Noosphere Макс Поляков. Операционный процесс полного цикла установлен из-за вертикальной интеграции компаний в экосистеме Noosphere – EOS Data Analytics, Dragonfly Aerospace, SETS, Flight Control Propulsion.

Малый оптический спутник EOS SAT-1, ориентированный на нужды сельского хозяйства, способен ежедневно осуществлять мониторинг территорий площадью до миллиона квадратных километров с помощью 11 агроориентированных спектральных каналов.

Сразу после запуска EOSDA установила стабильную связь со спутником и начала передавать телеметрию на наземную станцию. Следующей задачей было убедиться, что бортовой компьютер должным образом обрабатывает данные как на уровне прошивки, так и на уровне программного обеспечения. Наконец, когда все задачи калибровки и валидации были успешно выполнены, а полезная нагрузка была введена в эксплуатацию, EOSDA получила первые обработанные снимки с EOS SAT-1.

Первые снимки со спутника, полученные в результате панхроматического слияния, демонстрируют испанскую провинцию Сеговия (полоса съемки 46 км) и Кейптаун (полоса съемки 44 км) и имеют разрешение 1,5 метра. Изображения были обработаны в рамках решения GS4EO от DEIMOS для наземного сегмента.

Перед получением первых изображений EOSDA убедилась, что структура спутниковой платформы, оптические модули, модули связи и энергосистемы, а также такие подсистемы, как система тепловой нагрузки, обработки бортовых данных (OBDH) и системы орбитального контроля (AOCS), работают должным образом и прошли необходимые испытания. На этапе ввода в эксплуатацию планируется провести еще большее количество тестов и проверок, прежде чем данные спутника начнут использоваться в решениях EOSDA.

Снимки получены с помощью двух высокоточных камер DragonEye, установленных на спутник и разработанных компанией Dragonfly Aerospace, входящей в экосистему Noosphere Макса Полякова.

"Мы гордимся работой EOS SAT-1 и качеством сделанных им снимков. Запуск первого в мире спутника, ориентированного на нужды сельского хозяйства, стал кульминацией всех предыдущих достижений Dragonfly Aerospace. Наша команда приняла непосредственное участие в разработке и производстве каждой подсистемы спутника, тем, что создали один из самых эффективных спутников из всех, которые были запущены до сих пор", – добавляет Брайан Дин, CEO компании Dragonfly Aerospace.

Благодаря таким техническим характеристикам EOS SAT, как большое количество спектральных каналов и высокое разрешение изображений, это созвездие имеет более широкие возможности для решения насущных мировых проблем в агросфере, прежде всего, обеспечения глобальной продовольственной безопасности.