Древние вулканические молнии могли способствовать появлению жизни на Земле

Вулканические молнии могли создать питательные вещества на древнейшей Земле, которые сделали возможным появление жизни на планете. Речь, в первую очередь, идет о нитратах.

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Об этом заявил вулканолог из Сорбонского университета в Париже Эрван Мартин. Как пишет Science News, он убежден, что гигантские извержения вулканов, происходившие в древние времена, выбросили миллионы метрических тонн нитратов, вызванных вулканическими молниями.

Азот является важнейшим ингредиентом биологических молекул, таких как белки и ДНК. Он составляет около 78% атмосферы. Но молекулы азота в воздухе состоят из двух крепко связанных атомов, которые не расщепляются сами по себе. Но именно тогда, когда эти атомы разделены, они способны вступить в реакцию с другими элементами и создают полезные для жизни формы азота, такие как нитраты.

Поскольку в древние времена не было микробов, способных расщеплять молекулы азота и передавать фиксированный азот растениям и грибам, должен был произойти небиологический процесс.

Как убежден Мартин, очевидным кандидатом на эту роль является молния, разряды которой способны разрывать атомы азота, которые впоследствии связываются с кислородом, образуя оксиды азота и, наконец, нитраты.

При этом обычные молнии не подходят, поскольку они не столь мощны и интенсивны. Вместе с тем, молнии, образующиеся при извержениях вулканов, обладают потрясающей интенсивностью. Например, как отметили ученые, за один день извержения вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в Индонезии в 2022 году произошло около 400 000 разрядов.

Но и такое большое количество разрядов создает относительно небольшое количество нитратов. Значительно больше способны создать редкие, огромные извержения, случающиеся лишь раз в 100 000 лет.

Мартин объяснил, что сама идея о том, что такие события могут производить и откладывать много нитратов, не нова. Но его команда сделала то, что никто раньше не делал. Они исследовали содержание азота в вулканических отложениях, которые образуются в результате таких мощных извержений.

Образцы были отобраны из отложений в Турции и Перу, связанных с 10 взрывными извержениями между 20 миллионами и 1 миллионом лет назад.

Нитрат, который нашли исследователи, подтвердил их догадки о том, что образовался именно в воздухе. На основе своих проб исследователи подсчитали, что каждое извержение в среднем откладывало около 60 миллионов тонн нитратов.

Несмотря на то, что жизнь зародилась примерно 3,7 миллиарда лет назад, задолго до извержений, которые изучали Мартин и его коллеги, но первые годы существования Земли были полны такого экстремального вулканизма. Так что эта теория полностью имеет право на существование.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что по другой теории ученых жизнь могла зародиться на Земле благодаря Солнцу.

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