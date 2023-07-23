Драконы действительно существовали? Ученые наткнулись на доказательства, вызвавшие дискуссию

Кроме того, что образ дракона с незначительными отличиями встречается в большинстве культур, они были героями древних карт. Чтобы предупредить мореплавателей о потенциальной опасности, картографы в прошлом изредка писали на своих работах "здесь есть драконы", впоследствии эта фраза вошла в художественную литературу. Также на некоторых картах авторы рисовали разных мифологических страшилищ на тех их частях, где территория все еще была неизведанной.

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Но почему именно драконы? Неужели это может свидетельствовать о существовании каких-то похожих существ? Издание IFL Science попыталось разобраться с этим вопросом.

Самым известным случаем использования фразы "здесь есть драконы" можно назвать глобус Ханта-Ленокса. Его датируют 1508 годом и он является третьим старейшим известным науке глобусом. Вдоль восточного побережья Азии на нем нанесены слова "hic svnt dracones", что по-латыни как раз и означает "здесь будут драконы". До сих пор считалось, что он единственный содержит эту фразу.

Но потом оказалось, что эти слова можно встретить также на глобусе из яиц страуса. Он был сделан около 1504 года. Автор соединил две нижние половинки страусиных яиц и нанес на них известные ему территории.

Изображения драконов на картах встречаются несколько чаще, хотя их тоже нельзя назвать распространенным явлением. Одним из примеров является карта Борджиа – карта мира, выгравированная на металлической пластине где-то в начале XV века. На ее периферии рядом с областью, изображающей Азию, нарисован мифологический змей.

Еще один похожий пример использования изображения дракона – это японская карта Jishin-no-ben, название которой можно перевести как "История землетрясения". На ней изображена змея, огибающая всю землю и кусающая сам себя за хвост. Однако это изображение сильно отличается от похожих изображений на европейских картах.

Существует и другой вариант этой фразы-предупреждения "hic sunt leones", что в переводе с латыни означает "здесь будут львы". Но самым частым картографическим обозначением неизученной территории является фраза "Terra incognita", которая с латыни переводится как "неизвестная земля".

Часто рисовали на своих картах морских чудовищ картографы Средневековья и Ренессанса. Историю этого явления описывает в своей книге историк картографии Чет Ван Дузер. По его мнению, изображение драконов для картографов той эпохи не означало просто декоративный элемент или обозначение определенной неизвестной опасности. Исследователь убежден, что составители карт искренне верили в существование мифологических монстров. Потому и рисовали их. Так же, как на старинных картах рисовали другие природные объекты.

Драконы начали исчезать с карт в конце 16 века, когда наступила эпоха географических открытий. Тогда же в науке началась эпоха рационализма, которая использовать точные методы для познания мира. И так стало ясно, что драконы и чудовища живут по большей части в умах испуганных моряков.

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