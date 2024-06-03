Доисторическая головоломка. Ученые обнаружили новые виды динозавров в Зимбабве

В бассейне Среднего Замбези, на берегах озера Кариба в Зимбабве обнаружили новый вид динозавров, который ученые назвали Musankwa sanyatiensis. Динозавр был идентифицирован на основе окаменелостей.

Новый вид динозавров подчеркивает богатый, но недостаточно изученный палеонтологический потенциал региона и способствует пониманию глобального разнообразия динозавров. Это важное открытие лишь четвертый вид динозавров, названный из Зимбабве, пишет Scitech Daily.

Открытие вида Musankwa sanyatiensis особенно важно, поскольку это первый динозавр, найденный в бассейне Среднего Замбези на севере Зимбабве более 50 лет. Кроме того, это лишь четвертый динозавр из Зимбабве, после описания Syntarsus rhodesiensis в 1969 году, Vulcanodon karibaensis в 1972 году и Mbiresaurus raathi в 2022 году.

Породы, дающие этот новый образец, датируются поздним триасовым периодом примерно 210 миллионов лет назад. Musankwa sanyatiensis представлен остатками одной задней ноги, включая ее бедро, голень и лодыжку.

"Несмотря на ограниченный ископаемый материал, эти кости обладают уникальными чертами, отличающими их от костей других динозавров, живших в то же время", – комментирует доктор Кимберли "Кими" Чапелл, доцент Университета Стоуни Брук и почетный сотрудник Института эволюционных исследований в Витсе.

Эволюционный анализ показывает, что Musankwa sanyatiensis был членом Sauropodomorpha, группы двуногих динозавров с длинной шеей, широко распространенных в позднем триасе. Интересно, что этот динозавр, вероятно, тесно связан с современниками в Южной Африке и Аргентине. Растительноядный Musankwa sanyatiensis весил около 390 кг и был одним из величайших динозавров своей эпохи.

Кроме того, новый вид динозавров также подчеркивает неиспользованный потенциал региона для дальнейших палеонтологических открытий. В последние шесть лет в Зимбабве было зарегистрировано много новых окаменелостей, которые обнаружили разнообразный спектр доисторических животных, в том числе первых африканских фитозавров к югу от Сахары (древние крокодиловидные рептилии), метопозавриды-амфибии (гигантские бронированные) остатки рептилий. По мере того, как будет исследовано и раскопано больше окаменелостей, появится надежда на выявление новых важных находок, которые прольют свет на раннюю эволюцию населяемых ими динозавров и экосистем.

"Исходя из того, где он находится на генеалогическом дереве динозавров, Musanwka sanyantiensis является первым динозавром такого рода из Зимбабве. Поэтому это подчеркивает потенциал региона для дальнейших палеонтологических открытий", – взволнованно объясняет доктор Кими Чапел.

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